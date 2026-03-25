QS World University Rankings by Subject 2026, il Politecnico di Milano tra le migliori al mondo

Il Politecnico di Milano si conferma tra le eccellenze accademiche internazionali nella nuova edizione del QS World University Rankings by Subject 2026, conquistando il 6° posto mondiale in Architettura e Ambiente Costruito, il 7° in Design e il 20° in Ingegneria e Tecnologia. In un’edizione che ha analizzato 6.277 università, a fronte delle 1.543 considerate nel 2022, e ne ha classificate 1.912, l’Ateneo consolida il proprio posizionamento nei suoi ambiti distintivi. Spiccano inoltre il 14° posto in Ingegneria meccanica, aeronautica e manifatturiera e in Ingegneria civile e strutturale.

“Il QS Rankings resta un indicatore importante: non si limita a misurare la nostra reputazione e il nostro posizionamento, ma orienta concretamente flussi di persone. Questa edizione conferma la solidità di una strategia costruita nel tempo: rafforzare la dimensione internazionale, innovare la didattica, consolidare il rapporto con le imprese, integrare ricerca di base e applicata – commenta Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano – In un contesto geopolitico ed economico in cui la tecnologia è un fattore determinante, essere tra i primi venti atenei al mondo significa poterci misurare con i principali attori globali su sfide sempre più complesse. Sfide che richiedono un approccio interdisciplinare, che il Politecnico di Milano ha scelto di promuovere con convinzione”.

Nel complesso, il Politecnico di Milano è infatti presente in 26 ambiti specialistici sui 55 considerati dal ranking, con 4 discipline nel migliore 1% a livello mondiale, 12 nel miglior 5% e 19 nel miglior 10% al mondo. L’ampiezza dei subject conferma in modo concreto la vocazione interdisciplinare dell’Ateneo, affiancando alla tradizionale solidità nei settori più verticali una crescente capacità di presidiare terreni contigui e trasversali. L’Employer Reputation conferma inoltre il forte apprezzamento dei laureati del Politecnico di Milano da parte del mondo del lavoro, mentre l’Academic Reputation, H-index e le citazioni per pubblicazione restituiscono la qualità del posizionamento accademico e scientifico.

I numeri