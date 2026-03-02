Quando il cielo s’illumina: l’aurora vista dallo Spazio | VIDEO

Durante una potente tempesta geomagnetica a gennaio, la Terra ha offerto uno spettacolo straordinario osservato dall’orbita. Il cosmonauta Sergey Kud-Sverchkov ha condiviso immagini suggestive del pianeta avvolto dall’aurora boreale, un velo luminoso che ondeggiava sopra l’atmosfera con tonalità verdi e rosse. Questi colori non sono casuali: raccontano la fisica invisibile che accade sopra di noi. A circa 100 km di quota brillano gli atomi di ossigeno eccitati che emettono luce verde, la forma più comune dell’aurora. Più in alto, tra i 300 e i 400 km, lo stesso ossigeno produce invece bagliori rossi. In queste regioni rarefatte dell’atmosfera serve molta più energia per accendere la luminescenza, motivo per cui il rosso appare raramente e solo durante tempeste magnetiche intense.