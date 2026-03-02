Quando inizia la Primavera? Il vero cambio di stagione sta arrivando

Il conto alla rovescia per la primavera 2026 ha una data e un’ora precise: venerdì 20 marzo alle 15:46 ora italiana. Questo momento segna l’equinozio di primavera, quando il Sole attraversa l’equatore celeste, rendendo il giorno e la notte praticamente uguali in tutto il mondo. Non si tratta solo di un cambio di stagione sul calendario: l’equinozio è un fenomeno astronomico che influenza direttamente il nostro pianeta, dall’intensità della luce solare al risveglio della natura. Gli alberi cominciano a germogliare, i fiori a sbocciare e gli animali a modificare i loro comportamenti in risposta all’allungarsi delle giornate. Per gli appassionati di astronomia e meteorologia, conoscere il momento esatto dell’equinozio permette di osservare con precisione come la Terra si inclina rispetto al Sole, generando il delicato equilibrio tra luce e buio che caratterizza questa stagione di rinascita.

Perché il giorno e la notte diventano (quasi) uguali?

L’equinozio di primavera prende il nome dal latino aequinoctium, che significa “notte uguale”. In questo preciso momento, l’asse terrestre non è inclinato né verso il Sole né lontano da esso, causando una distribuzione della luce quasi identica tra emisfero Nord e Sud. Questo equilibrio non dura a lungo: dopo l’equinozio, le ore di luce superano quelle di buio nell’emisfero settentrionale, segnando l’avanzata della primavera. Scientificamente, l’equinozio rappresenta anche un punto chiave nell’orbita terrestre, perché indica il passaggio del Sole dall’emisfero celeste australe a quello boreale, un fenomeno che possiamo osservare non solo con strumenti astronomici, ma anche guardando semplicemente il percorso del Sole nel cielo.

Equinozio, storia e curiosità

Fin dall’antichità, l’equinozio di primavera ha avuto un ruolo centrale nelle culture di tutto il mondo. Popoli come i Maya, gli Egizi e i Celti utilizzavano questo evento per regolare i calendari agricoli e celebrare riti di rinascita e fertilità. In molte culture, il giorno dell’equinozio era considerato magico: in alcuni siti archeologici, come Stonehenge, le costruzioni erano allineate con l’alba, permettendo di osservare il Sole sorgere in punti precisi all’orizzonte. Ancora oggi, l’equinozio continua a influenzare festività, tradizioni e persino eventi scientifici, come osservazioni solari e studi sul cambiamento delle stagioni.

L’Equinozio di Primavera, il Sole protagonista

Osservare l’equinozio non richiede strumenti sofisticati: basta un occhio attento al percorso del Sole. Chi vive in città può notare come l’alba e il tramonto appaiano quasi perfettamente agli estremi Est-Ovest. Nei parchi o in zone aperte, l’ombra degli oggetti al mezzogiorno solare appare più corta e diretta rispetto ad altri periodi dell’anno. Gli appassionati di astronomia possono anche utilizzare app o software che simulano il cielo, evidenziando il momento esatto in cui il Sole attraversa l’equatore celeste. Non solo un fenomeno visivo, ma anche un’occasione per riflettere sul ritmo naturale del nostro pianeta e sull’influenza della luce solare sulla vita quotidiana.