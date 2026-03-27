Quella “stella” luminosa dopo il tramonto non è una stella, è il “faro” del Sistema Solare

Se negli ultimi giorni, volgendo lo sguardo a Ovest subito dopo il tramonto, avete notato una luce bianca, ferma e straordinariamente vivida, non siete di fronte a un velivolo o a una stella particolarmente brillante. Quella che state osservando è Venere, il secondo pianeta del nostro Sistema Solare, che ha ufficialmente iniziato il suo turno come “Stella della Sera“. Nonostante il nome popolare, Venere non ha nulla a che fare con le stelle fisse: brilla di luce riflessa e, nei prossimi mesi, la sua danza celeste lo porterà a diventare l’oggetto più luminoso del cielo notturno, superato solo dalla Luna.

Un’agenda celeste tra congiunzioni e bagliori

Il 2026 promette di essere un anno spettacolare per l’osservazione planetaria, con una serie di appuntamenti che trasformeranno il crepuscolo in un palcoscenico naturale. La danza di Venere inizierà a farsi memorabile già verso la metà di aprile: nelle serate del 18 e 19, il pianeta si troverà a fianco di una sottile ed elegante falce di Luna. In particolare, la sera del 19 offrirà un valore aggiunto per gli astrofotografi, poiché l’ammasso stellare delle Pleiadi si inserirà tra i due corpi celesti, creando un triangolo luminoso di rara bellezza.

Con l’avanzare dell’estate, la visibilità del pianeta migliorerà drasticamente. Il 15 agosto Venere raggiungerà la sua massima elungazione, ovvero il punto di maggiore distanza apparente dal Sole dal nostro punto di vista. Questo fenomeno permetterà al pianeta di tramontare molto dopo la nostra stella, restando incastonato in un cielo finalmente buio e profondo, lontano dal bagliore del crepuscolo. Il vero culmine di questo percorso si toccherà però il 18 settembre, quando Venere raggiungerà il suo massimo splendore. In questa fase, pur mostrandosi al telescopio come una sottile falce, la sua vicinanza alla Terra lo renderà così radioso da superare in luminosità qualsiasi altro astro del firmamento, con una magnitudine di -3.9 (circa 10 volte superiore a quella di Sirio, la stella più brillante del cielo).

Il segreto della sua “luce”

Il motivo per cui Venere appare così splendente risiede nella sua spessa coltre di nubi di acido solforico, che riflettono circa il 70% della luce solare che le colpisce. Essendo un pianeta interno rispetto alla Terra, attraversa fasi simili a quelle lunari. Paradossalmente, il momento di massima brillantezza non coincide con il “pieno” (quando lo vediamo interamente illuminato), ma con la fase di falce crescente. Ciò accade perché, mentre la porzione illuminata diminuisce, il pianeta si avvicina fisicamente alla Terra, apparendo molto più grande nel cielo e compensando ampiamente la riduzione della superficie riflettente.

Il ritorno alle origini

Dopo aver dato il meglio di sé a settembre, Venere inizierà una rapida discesa verso l’orizzonte durante il mese di ottobre, scomparendo gradualmente nel bagliore solare. Tuttavia, non sarà un addio definitivo: dopo una breve pausa, il pianeta riemergerà all’alba all’inizio del 2027, questa volta nel ruolo di “Stella del Mattino“, pronto a svegliare i primi osservatori del nuovo anno.