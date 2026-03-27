Riapertura della Cabinovia di Erice: effettuata la prova di evacuazione a tempo | FOTO

Effettuata nella giornata di mercoledì 25 marzo la prova di evacuazione a tempo della Cabinovia di Erice, nel Trapanese, preliminare alla imminente riapertura. I Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (CNSAS), dopo avere avuto indicato dal Direttore di Esercizio la tratta in cui intervenire, hanno risalito i sostegni e, giunti sulla piattaforma sommitale, si sono posizionati sulla fune portante. Mediante uno specifico carrello si sono quindi spostati lungo la fune fino a raggiungere i tetti delle cabine, si sono quindi calati ed hanno aperto la porta. A tal punto è stato simulato di calare mediante le corde tutti gli occupanti la cabina fino a terra, in assoluta sicurezza.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico opera su tutto il territorio nazionale per garantire, in caso di fermo irreversibile degli impianti a fune, una pronta evacuazione dei passeggeri, in attuazione alla vigente normativa in materia.

“Attività addestrative continue e costanti verifiche per il Soccorso Alpino e Speleologico, referente esclusivo per le Centrali Operative 118 per gli interventi di soccorso sanitario ed a potenziale rischio evolutivo sanitario in ambiente montano, impervio ed in grotta. Sempre pronti, 365 giorni in l’anno, per portare soccorso ad alta professionalità in ogni ambiente, anche in funivia, con l’obiettivo di garantire interventi sempre più tempestivi ed efficienti”, riporta una nota del CNSAS.