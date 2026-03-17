Rinnovabili e reti condivise: fino a 1,8 miliardi di euro risparmiati l’anno, lo studio

Uno studio dell’Istituto di economia dell’Energia dell’Università di Colonia (Energiewirtschaftliche Institut, EWI) ha calcolato che la condivisione degli stessi punti di connessione alla rete tra impianti fotovoltaici, eolici e sistemi di accumulo potrebbe ridurre i costi di espansione della rete elettrica fino a 1,8 miliardi di euro all’anno. Attualmente, le stime indicano che gli investimenti necessari per ammodernare le reti di distribuzione entro il 2045 supereranno i 350 miliardi di euro, spinti soprattutto dalla crescita delle energie rinnovabili. La ricerca dell’EWI suggerisce che, sfruttando meglio le infrastrutture esistenti attraverso la “sovrapposizione” di più impianti sugli stessi nodi di collegamento, si potrebbero ottenere significativi risparmi.

Verso un sistema energetico intelligente

La trasformazione del sistema energetico europeo richiede investimenti ingenti, soprattutto per adeguare le reti elettriche a una produzione sempre più decentralizzata e basata su fonti rinnovabili. In questo contesto, emerge con forza la necessità di individuare soluzioni innovative. Una delle strategie più promettenti consiste nell’ottimizzazione delle infrastrutture già esistenti. La possibilità di condividere gli stessi punti di connessione tra diversi impianti rappresenta un cambio di paradigma. Questo modello consente di sfruttare meglio la rete esistente, riducendo la necessità di nuove infrastrutture e migliorando l’efficienza complessiva del sistema. Inoltre, favorisce una maggiore integrazione tra diverse tecnologie energetiche, creando sinergie tra produzione e accumulo.

Un altro aspetto rilevante riguarda la flessibilità del sistema elettrico. L’integrazione di impianti diversi su un’unica connessione permette di gestire meglio le variazioni nella produzione e nella domanda di energia, contribuendo alla stabilità della rete. Questo è particolarmente importante in un contesto in cui le fonti rinnovabili, per loro natura variabili, assumono un ruolo sempre più centrale.

Dal punto di vista economico, l’ottimizzazione delle connessioni rappresenta un’opportunità significativa per ridurre l’impatto degli investimenti necessari. Minori costi infrastrutturali si traducono in benefici sia per gli operatori del settore sia per i consumatori finali, rendendo la transizione energetica più sostenibile anche sotto il profilo finanziario. Sarà fondamentale favorire modelli di sviluppo più flessibili e collaborativi, in grado di incentivare l’utilizzo condiviso delle risorse e di accelerare l’innovazione nel settore energetico.