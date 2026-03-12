Rischi naturali, Protezione Civile: “121 stati d’emergenza dal 2019, costo 5 miliardi”

“In relazione alle ultime emergenze, dal 2019 a oggi ci sono state” in Italia “121 dichiarazioni dello stato di emergenza, per le quali il Governo rappresenta che è necessario un intervento di livello nazionale dall’assistenza alla popolazione agli interventi di somma urgenza, con 3,5 miliardi stanziati dal Fondo di emergenza nazionale e con un contributo nazionale di 1,5 derivante da altri Ministeri, quindi 5 miliardi in 7 anni“. Lo ha riferito Paola Carmela Pagliara, capo Dipartimento Previsione e Prevenzione del rischio della Protezione Civile, intervenendo alla Camera al convegno “Dall’emergenza alla prevenzione: la sicurezza del territorio come missione nazionale”.

“Il 98% delle emergenze di questi ultimi 7 anni sono state per le frane, le alluvioni, i fenomeni meteo-idro e soltanto 6 per gli eventi sismici, quindi anche poche risorse a livello di Fondo di emergenza nazionale, 60 milioni“, ha precisato Pagliara, ricordando che a livello di prevenzione “dopo vent’anni finalmente il sistema di allertamento sembra diventato parte della cultura nazionale”.