Roma, crolla casolare nel Parco degli Acquedotti: 2 morti

È in corso dalle 09:10 l’intervento dei vigili del fuoco nel Parco degli Acquedotti, zona Capannelle, a Roma, per il crollo di un casolare abbandonato, utilizzato a volte come riparo da senza fissa dimora: sono purtroppo stati rinvenuti i corpi privi di vita di 2 persone. Sono in corso operazioni per escludere l’eventuale presenza di ulteriori persone coinvolte, anche con unità cinofile e USAR per la ricerca e soccorso tra le macerie. Il Parco degli Acquedotti, polmone verde di 240 ettari nel Parco Regionale dell’Appia Antica, è un fondamentale palinsesto dell’ingegneria idraulica romana. In questo snodo topografico convergono 7 degli 11 acquedotti che alimentavano l’antica Roma, evidenziando capolavori come l’Aqua Claudia e l’Anio Novus.

Le strutture, con le loro iconiche arcate in tufo, documentano millenni di evoluzione nelle tecniche di canalizzazione e pendenza gravitazionale. Dalla precisione d’epoca repubblicana alla rinascimentale Acqua Felice, il sito funge da laboratorio archeologico e ambientale, illustrando il complesso rapporto tra gestione delle risorse idriche, geologia del territorio e sviluppo monumentale della Capitale.