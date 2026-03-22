Monte Pispisa: escursionista salvato da una situazione critica sotto la pioggia

Nella tarda mattinata di domenica, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS) è stato chiamato a intervenire sul Monte Pispisa, nel comune di Calatafimi-Segesta, a seguito di un grave incidente che ha coinvolto un escursionista di 67 anni. L’uomo, mentre percorreva uno dei sentieri più impegnativi della montagna, ha perso l’equilibrio a causa del terreno reso estremamente scivoloso dalla pioggia incessante, cadendo e riportando un trauma alla spalla. L’incidente ha messo subito in allarme la Centrale Operativa Palermo-Trapani del 118, che ha immediatamente allertato i soccorritori.

L’intervento del Soccorso Alpino

Il tempestivo intervento del Soccorso Alpino è stato fondamentale per il salvataggio dell’escursionista. La centrale operativa ha attivato una squadra di soccorso proveniente da Palermo e due gruppi da San Vito Lo Capo, che si trovavano già nella zona per supportare l’Ecotrail della Riserva dello Zingaro. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche, con pioggia battente e terreno insidioso, i soccorritori sono riusciti a raggiungere la cima del Monte Pispisa.

Arrivati sul luogo dell’incidente, i tecnici del Soccorso Alpino hanno immediatamente prestato le prime cure all’escursionista, stabilizzandolo su un materassino a depressione. Dopo averlo messo in sicurezza, l’uomo è stato adagiato sulla barella Lecco, utilizzata per il trasporto in condizioni difficili. La discesa dalla montagna è stata particolarmente ardua, considerando la pendenza del terreno e il continuo maltempo. I soccorritori hanno dovuto affrontare un ripido viale tagliafuoco, uno degli accessi più complicati per raggiungere la zona sottostante.

Trasporto in ospedale

Una volta completata la discesa, il 67enne è stato affidato al personale medico del 118. Il trasporto verso l’ospedale di Alcamo è stato effettuato in modo tempestivo per garantire che l’escursionista ricevesse tutte le cure necessarie. Al suo arrivo in ospedale, il personale sanitario ha proceduto con gli accertamenti per valutare la gravità del trauma subito. Il tempestivo intervento del Soccorso Alpino ha evitato conseguenze potenzialmente più gravi, dimostrando ancora una volta l’importanza della preparazione e della prontezza degli equipaggi di soccorso nelle condizioni più difficili.