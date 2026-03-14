Salvato Teddy, il cagnolino era rimasto bloccato in un cunicolo | VIDEO

A Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone, i vigili del fuoco hanno operato per oltre 8 ore per salvare Teddy, un cagnolino rimasto bloccato in un cunicolo per lo scolo delle acque all’interno del cortile di un’abitazione. Raggiunto dalla squadra nello spazio angusto, l’animale è stato recuperato ieri sera e riportato all’esterno in sicurezza con un intervento lungo e complesso, che rientra nelle competenze attribuite al Corpo. Una volta liberato, è stato fatto avvicinare il suo padrone per consentirgli di uscire dal condotto senza timore. Con la squadra hanno operato 2 unità esperte USAR (Urban Search and Rescue) giunte in rinforzo dalla direzione regionale Lazio, operatori di mezzi speciali.