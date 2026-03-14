Salvato Teddy, il cagnolino era rimasto bloccato in un cunicolo | VIDEO

I vigili del fuoco hanno salvato un cagnolino rimasto bloccato in un cunicolo per lo scolo delle acque all'interno del cortile di un'abitazione

Cagnolino bloccato in un cunicolo, salvato dai vigili del fuoco

A Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone, i vigili del fuoco hanno operato per oltre 8 ore per salvare Teddy, un cagnolino rimasto bloccato in un cunicolo per lo scolo delle acque all’interno del cortile di un’abitazione. Raggiunto dalla squadra nello spazio angusto, l’animale è stato recuperato ieri sera e riportato all’esterno in sicurezza con un intervento lungo e complesso, che rientra nelle competenze attribuite al Corpo. Una volta liberato, è stato fatto avvicinare il suo padrone per consentirgli di uscire dal condotto senza timore. Con la squadra hanno operato 2 unità esperte USAR (Urban Search and Rescue) giunte in rinforzo dalla direzione regionale Lazio, operatori di mezzi speciali.

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