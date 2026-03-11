Scatta l’Allerta Meteo per temporali e grandine: le regioni a rischio oggi

Allerta Meteo in diverse regioni da Nord a Sud per rischio maltempo, in particolare tra pomeriggio e sera. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Sul dominio di previsione permangono delle correnti sud-occidentali nei medi/bassi strati che inducono il trasporto di umidita, mentre nei livelli superiori è presente un onda corta in veloce evoluzione verso l’Austria entro il pomeriggio. Analogamente, a circa a 500hpa sarà ancora presente una massa d’aria relativamente fredda (seppur in temporanea attenuazione) che provocherà rovesci e temporali sulle aree interne centro-meridionali e con più diffusione tra Liguria di levante e Toscana, nonché su parte dell’Emilia Romagna e isolatamente sul Nord-est Italia“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un Livello 0 è stato emesso per le regioni del centro-sud per grandine piccola e per piogge intense localizzati ma talora persistenti. Un Livello 0 è stato emesso per una stretta zona del NE per piogge intense annesse a possibili temporali deboli“.

Allerta Meteo, FOCUS aree Livello 0

“Sulle regioni centro-settentrionali, in particolare tra la Liguria di levante e la Toscana, saranno presenti delle precipitazioni di natura localmente stratiforme o al più sottoforma di rovescio nella mattina, associati al transito di un onda corta e alle correnti da SSW“, spiega PRETEMP. “Nel pomeriggio l’instabilità termica sarà maggiore, con valori di CAPE nell’intervallo dei 800/1000 J/Kg, specialmente sull’Arcipelago Toscano e sulla Sardegna. Si formeranno molteplici temporali, in genere innescati dal sollevamento orografico indotto dalle Alpi Apuane e la catena Appenninica del centro, nonché delle aree prospicienti alla Maremma e alla Sardegna, grazie anche al discreto gradiente termico verticale. Valori di windshear piuttosto scarsi sono più propensi ad uno storm-mode di tipo singolare e/o multicellulare, causando la caduta di grandine di piccole dimensioni data l’aria fredda in media troposfera (-24°C) anche con accumulo e piogge intense, specialmente alle pendici delle montagne. I temporali che si formeranno in corrispondenza dell’appennino Emiliano-Romagnolo o nella regione sottovento, potranno spostarsi verso le aree pianeggiantall’interno del PBL padano umido e con modesti valori di energia potenziale. Anche sulle aree interne del sud si attende della termoconvezione diurna con grandinate di piccolo diametro con accumulo, locali raffiche di vento al di sotto e nubifragi“.

Al Nord/Est “sono possibili dei rovesci e temporali di debole entità tra il pomeriggio e la sera, in virtù di una modesta destabilizzazione dei profili termodinamici per quanto riguarda il CAPE, che comunque rimmarrà su valori alquanto bassi, unitamente ad una rotazione dei venti da SSW nei medi-bassi strati, fornendo un sollevamento orografico tra Prealpi e Alpi carniche“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

