Sciame di meteoriti piombano dal cielo: tetti danneggiati e paura tra i residenti | VIDEO

Un fenomeno luminoso nei cieli dell’ovest del Paese ha preceduto la caduta di alcuni frammenti su abitazioni

Germania, meteoriti piombano dal cielo

In Germania alcuni meteoriti hanno causato danni ad alcuni tetti e alcune case nel Land dell’ovest della Renania-Palatinato. Lo ha riferito un portavoce della polizia, secondo quanto riporta la Dpa. I danni sono stati segnalati nell’Hunsrueck, nell’Eifel e a Coblenza. “Stasera, verso le 19, nel quartiere Guels di Coblenza, un corpo celeste bruciato è caduto sul tetto di un’abitazione. Nessuno è rimasto ferito”, ha comunicato la polizia di Coblenza. I vigili del fuoco e la polizia sono sul posto. “In base alle informazioni a nostra disposizione, non sussiste più alcun pericolo”, continua la polizia. Tanti tedeschi, nella parte occidentale del Paese, sino rimasti a lungo col fiato sospeso davanti al fenomeno luminoso, inizialmente sconosciuto, avvistato in serata. Testimoni oculari ne hanno scritto sui social dalla Bassa Sassonia, dall’Assia, dalla Renania-Palatinato, dal Saarland, dal Baden-Wuerttemberg e dalla Renania Settentrionale-Vestfalia.

