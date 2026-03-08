Sciame di meteoriti piombano dal cielo: tetti danneggiati e paura tra i residenti | VIDEO

In Germania alcuni meteoriti hanno causato danni ad alcuni tetti e alcune case nel Land dell’ovest della Renania-Palatinato. Lo ha riferito un portavoce della polizia, secondo quanto riporta la Dpa. I danni sono stati segnalati nell’Hunsrueck, nell’Eifel e a Coblenza. “Stasera, verso le 19, nel quartiere Guels di Coblenza, un corpo celeste bruciato è caduto sul tetto di un’abitazione. Nessuno è rimasto ferito”, ha comunicato la polizia di Coblenza. I vigili del fuoco e la polizia sono sul posto. “In base alle informazioni a nostra disposizione, non sussiste più alcun pericolo”, continua la polizia. Tanti tedeschi, nella parte occidentale del Paese, sino rimasti a lungo col fiato sospeso davanti al fenomeno luminoso, inizialmente sconosciuto, avvistato in serata. Testimoni oculari ne hanno scritto sui social dalla Bassa Sassonia, dall’Assia, dalla Renania-Palatinato, dal Saarland, dal Baden-Wuerttemberg e dalla Renania Settentrionale-Vestfalia.