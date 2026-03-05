SCIENZAPERTA 2026: un arrivo gli appuntamenti dell’INGV per scoprire le Scienze della Terra

Tornano gli appuntamenti con le Scienze della Terra: con un ricco calendario di seminari, giochi, laboratori ed escursioni, da venerdì 6 marzo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) si prepara ad accogliere studenti e appassionati per un viaggio coinvolgente alla scoperta delle Geoscienze. ScienzAperta è la grande manifestazione scientifica ideata dall’INGV per accompagnare studenti, curiosi e appassionati di tutte le età alla scoperta dei fenomeni che modellano il nostro Pianeta. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro tra il mondo della ricerca e il pubblico, con attività pensate per rendere accessibili e coinvolgenti temi complessi come terremoti, vulcani, ambiente e cambiamenti climatici: giochi, attività didattiche e visite guidate per delle esperienze di apprendimento immersive e multidisciplinari.

L’edizione 2026 coinvolgerà diverse sedi dell’Istituto, protagoniste di un ampio programma di iniziative volte a promuovere una maggiore consapevolezza sui meccanismi che regolano la Terra e sull’importanza della prevenzione e della conoscenza scientifica.

Attraverso esperienze dirette, dimostrazioni pratiche e momenti di confronto con i ricercatori, i partecipanti potranno approfondire il ruolo delle Geoscienze nella comprensione dei rischi naturali e nella tutela dell’ambiente.