Scienziati scoprono qualcosa di inaspettato nel deserto più arido del mondo

Nel luogo considerato il più arido del pianeta, dove le piogge sono rarissime, i suoli sono saturi di sale e le temperature oscillano drasticamente tra giorno e notte, la vita non solo resiste: prospera in modi che la scienza sta appena iniziando a comprendere. Sotto la superficie del Deserto di Atacama, in Cile, un team internazionale guidato dall’University of Cologne ha scoperto comunità sorprendentemente diverse di minuscoli vermi del suolo chiamati nematodi. Lo studio, pubblicato su Nature Communications, rivela che la distribuzione di queste forme di vita è strettamente legata all’altitudine, ai gradienti climatici e soprattutto all’umidità. Nelle aree più estreme, dove l’acqua è quasi assente e la radiazione UV è intensa, molte specie adottano la riproduzione asessuata, una strategia che potrebbe offrire un vantaggio evolutivo quando trovare un partner è quasi impossibile. Il risultato? Anche nel “limite della vita” terrestre esistono ecosistemi nascosti, complessi e potenzialmente fragili, con implicazioni dirette per lo studio dei cambiamenti climatici e della biodiversità nelle regioni aride del pianeta.

Perché questi minuscoli vermi sono cruciali per il suolo

I nematodi sono tra gli animali più diffusi negli ecosistemi del suolo. Nonostante le dimensioni microscopiche, svolgono ruoli fondamentali: controllano popolazioni di batteri, contribuiscono al ciclo dei nutrienti e sono indicatori chiave della salute del terreno. In altre parole, dove ci sono nematodi attivi, il suolo funziona meglio.

Gli scienziati li studiano anche perché sono incredibilmente adattabili: esistono specie capaci di vivere nei sedimenti oceanici profondi, nelle regioni artiche e in terreni estremamente salini. Proprio questa resilienza li rende un modello ideale per capire come la vita si adatta allo stress ambientale.

La mappa nascosta della biodiversità nel deserto

Per comprendere come la vita sopravviva in condizioni limite, i ricercatori hanno analizzato campioni di suolo provenienti da 6 aree diverse di Atacama: dune sabbiose, saline, letti fluviali, zone montane e perfino oasi alimentate dalla nebbia.

I risultati mostrano un pattern chiaro:

Più umidità = più specie di nematodi

L’altitudine influisce su quali specie riescono a sopravvivere

Le temperature e le condizioni locali modellano intere comunità biologiche

In pratica, anche in uno degli ambienti più ostili della Terra esiste una vera geografia della biodiversità.

Riproduzione senza partner: la strategia per sopravvivere

Una delle scoperte più sorprendenti riguarda le zone più alte e aride, dove molte specie si riproducono asessualmente (per partenogenesi). Questa strategia potrebbe essere vantaggiosa quando le popolazioni sono piccole e disperse: ogni individuo può generare discendenti senza bisogno di accoppiarsi.

Per anni gli scienziati avevano ipotizzato che la riproduzione asessuata potesse favorire la sopravvivenza negli ambienti estremi. Ora, i dati raccolti ad Atacama forniscono finalmente prove concrete.

Cosa significa per il futuro del pianeta

La scoperta suggerisce che molte regioni aride del mondo potrebbero ospitare più biodiversità di quanto si pensasse. Ma c’è anche un avvertimento: alcuni degli ecosistemi studiati mostrano reti alimentari semplificate, segno che potrebbero essere già sotto stress.

Con l’aumento dell’aridità globale legato al cambiamento climatico, capire come questi organismi si distribuiscono e si adattano diventa fondamentale. I suoli, infatti, sono cruciali per lo stoccaggio del carbonio e per la fertilità degli ecosistemi.

In altre parole, la vita nascosta sotto i nostri piedi – persino nel deserto più arido del mondo – potrebbe aiutarci a prevedere come cambierà la biodiversità del pianeta nei prossimi decenni.