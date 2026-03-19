Scivola sul ghiaccio: escursionista muore in Friuli

Tragedia in Val Colvera, nel Pordenonese. Un escursionista di 65 anni, residente nel Pordenonese, è morto in un incidente in montagna, avvenuto sopra Poffabro di Frisanco. L’allarme è scattato attorno alle 12.30 per una persona scivolata in un’area compresa tra Casera Valine e Casera Salincheit, a circa 1.300 metri di quota, in un versante esposto a nord, dove c’era ancora abbondante presenza di neve e ghiaccio. A chiamare il 112 è stato un compagno di escursione del 65enne. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso regionale, che ha operato con il supporto di due tecnici della stazione di Maniago del Soccorso Alpino, trasportati in quota con l’elicottero.

Le operazioni si sono concentrate in una zona particolarmente impervia: una volta raggiunto l’escursionista, caduto per decine di metri, è stato soltanto possibile constatare il decesso. Sono in corso le operazioni di recupero della salma.