Scontro in pista a New York: 2 morti, chiuso l’aeroporto LaGuardia | FOTO

L’aeroporto Fiorello LaGuardia di New York è stato temporaneamente chiuso a seguito di un incidente avvenuto in pista tra un aereo di linea e un veicolo di servizio. La notizia è stata riportata dai principali media statunitensi, che citano fonti dell’aviazione civile e registrazioni del traffico aereo. Secondo le ricostruzioni, il volo Air Canada 8646, operato dal vettore regionale Jazz, si è scontrato con un camion pochi istanti dopo l’atterraggio, intorno alle 23:30 ora locale. L’impatto è avvenuto su una delle piste dello scalo e ha causato danni al velivolo, progettato per trasportare fino a 76 passeggeri. Secondo le prime informazioni il bilancio è di 2 morti: le vittime sono il pilota e il copilota.

Il velivolo era decollato dall’aeroporto internazionale di Montreal-Trudeau poco dopo le 22:30. Subito dopo l’incidente, le autorità hanno attivato le procedure di emergenza, disponendo la chiusura immediata dell’aeroporto per garantire la sicurezza delle operazioni e consentire i rilievi. Particolarmente rilevante è l’audio del controllo del traffico aereo, che documenta i momenti precedenti allo scontro. Nella registrazione si sente un controllore autorizzare un camion ad attraversare la pista. Pochi secondi più tardi, lo stesso operatore ordina con urgenza al veicolo di fermarsi, ma l’avvertimento arriva troppo tardi: subito dopo viene segnalato l’incidente. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.