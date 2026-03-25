Shock energetico: l’Ucraina blocca il 40% dell’export petrolifero russo nel Baltico

La guerra di logoramento infrastrutturale ha appena inflitto il colpo più duro all’economia russa dalla fine della Guerra Fredda. Nuove prove visive fornite da Exilenova+ mostrano la devastazione del porto strategico di Ust-Luga, dove gli incendi scatenati dai droni ucraini hanno trasformato i terminal di carico in cumuli di metallo contorto. Quello che inizialmente sembrava un raid di disturbo si è rivelato un’operazione coordinata di portata storica: secondo le ultime analisi di mercato diffuse da Reuters, almeno il 40% della capacità di esportazione di petrolio della Federazione Russa è attualmente paralizzato. Questo blocco senza precedenti nasce da una combinazione letale di attacchi aerei sui porti di Primorsk e Ust-Luga, sabotaggi all’oleodotto Druzhba e il sequestro sistematico di petroliere, mettendo Mosca in una posizione di vulnerabilità estrema.

Le prove fotografiche del disastro e la colonna di fumo sul Baltico

Le immagini rilasciate nelle ultime ore non lasciano spazio a interpretazioni: il cuore logistico energetico dell’Oblast’ di Leningrado è in fiamme. Oltre alle foto ravvicinate dei terminal di Ust-Luga, il Black Bird Group ha diffuso immagini satellitari che mostrano una mastodontica colonna di fumo nero che si estende per chilometri sopra il Mar Baltico, segnalando la distruzione di serbatoi di stoccaggio e sistemi di pompaggio vitali. La precisione degli attacchi ucraini ha colpito i nodi nevralgici della rete, rendendo tecnicamente impossibile il ripristino immediato delle operazioni di carico. Per la Russia, che fonda la propria resilienza economica sulla continuità dei flussi energetici, la vista dei propri porti principali fuori uso rappresenta una sconfitta simbolica e materiale che supera i confini del campo di battaglia.

Il blocco dell’oleodotto Druzhba e la crisi sistemica delle forniture

L’offensiva ucraina non si è limitata ai terminal marittimi, ma ha colpito simultaneamente le vene profonde del sistema energetico eurasiatico. Il contestato attacco al principale oleodotto Druzhba, unito ai rallentamenti causati dal sequestro di diverse petroliere della “flotta ombra” russa, ha creato un effetto a catena che ha mandato in corto circuito la catena di approvvigionamento. Si tratta della più grave interruzione delle forniture petrolifere nella storia moderna della Russia, un evento che minaccia di declassare permanentemente il ruolo di Mosca come fornitore globale affidabile. Con quasi la metà della capacità di export bloccata, il Cremlino si trova costretto a gestire una crisi di liquidità interna proprio mentre le spese per il conflitto continuano a crescere in modo esponenziale.

Petrolio sopra i 100 dollari e l’ombra del conflitto con l’Iran

Il tempismo di questa offensiva non potrebbe essere più critico per l’equilibrio economico mondiale. I prezzi del petrolio greggio hanno infatti superato da giorni la soglia psicologica e finanziaria dei 100 dollari al barile, spinti verso l’alto non solo dal blocco russo ma anche dalle crescenti ostilità tra la Russia e l’Iran, che stanno destabilizzando ulteriormente i mercati mediorientali. Questa “tempesta perfetta” energetica sta creando un paradosso: mentre il prezzo del greggio sale, la Russia non può approfittarne appieno a causa dell’impossibilità fisica di consegnare il prodotto. Il risultato è un aumento vertiginoso della sicurezza energetica europea e globale, con le raffinerie di tutto il mondo che lottano per trovare alternative rapide ai barili russi che improvvisamente mancano all’appello.

Le ripercussioni strategiche sulla stabilità economica del Cremlino

La paralisi dell’export nel Baltico rappresenta un punto di non ritorno per la strategia difensiva di Mosca. Per proteggere i restanti siti di estrazione e transito, la Russia dovrà necessariamente deviare risorse militari e sistemi di difesa elettronica dalle zone di combattimento attivo, indebolendo potenzialmente la propria linea del fronte. Inoltre, l’impatto sul bilancio statale russo sarà devastante se il blocco dovesse protrarsi per più di qualche settimana. La perdita di quote di mercato in un momento in cui l’energia viene utilizzata come arma geopolitica riduce drasticamente lo spazio di manovra diplomatica di Vladimir Putin, esponendo il fianco a una pressione interna crescente dovuta al calo dei ricavi petroliferi. La stabilità del mercato globale resta ora appesa a un filo, in attesa di capire se le infrastrutture danneggiate potranno mai tornare alla piena operatività.