Si rompe piattaforma di ghiaccio: soccorse 23 persone bloccate a un miglio dalla costa in Canada | FOTO

Quasi due dozzine di persone hanno avuto bisogno di essere salvate dopo essere rimaste bloccate su una piattaforma di ghiaccio nella Georgian Bay, nell’Ontario sudoccidentale, ha dichiarato ieri la Polizia canadese. La Polizia Provinciale dell’Ontario ha affermato che il ghiaccio si è spostato per oltre un miglio e si è frammentato in diverse sezioni, causando la parziale immersione di alcune persone nell’acqua gelida. Ventitré persone sono state tratte in salvo. I membri del distaccamento Grey-Bruce della Polizia Provinciale dell’Ontario hanno dichiarato di aver ricevuto una segnalazione di numerose persone rimaste bloccate nel pomeriggio di domenica 8 marzo. I soccorritori delle unità di aviazione e marina della Polizia e dei Vigili del Fuoco delle contee intorno al Triangolo Georgiano hanno risposto alle richieste di aiuto.

La Polizia ha affermato che il Cobble Beach Golf Course ha aperto la sua struttura per consentire l’intervento delle unità di aviazione e il triage. A metà pomeriggio, tutti sono stati trasportati in elicottero a riva con ferite lievi, tra cui ipotermia.