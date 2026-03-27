Sicurezza idraulica e biodiversità: crescono gli “Argini Fioriti” lungo i corsi d’acqua toscani | FOTO

Da Nord a Sud della Toscana si allarga il progetto Argini Fioriti, la cui collaborazione scientifica è con l’Università di Pisa: per iniziativa del grossetano Consorzio di bonifica Toscana Sud, dopo le positive esperienze nei comuni di Buonconvento e Monteroni, la sperimentazione arriva ora nel comune di Siena dove, su un tratto d’argine del torrente Arbia nella frazione di Taverne, è stata effettuata la semina di una miscela selezionata di essenze vegetali con l’obbiettivo di coniugare la sicurezza idraulica con la tutela attiva della biodiversità locale.

La ricerca, che conferma la Toscana come “laboratorio a cielo aperto”, si chiama “Argini fioriti – wildflowers” e studia alcune piante autoctone per sfruttarne le proprietà specifiche. Si tratta di specie erbacee, che pur avendo una crescita ridotta per non ostacolare il normale deflusso dell’acqua in alveo, sono capaci di contrastare i fenomeni erosivi superficiali da dilavamento, garantendo argini più solidi e, al tempo stesso, producendo una grande quantità di fiori utili per la riqualificazione del paesaggio rurale, ma anche fonte alimentare per gli insetti impollinatori.

Il fulcro dell’operazione sta infatti nella capacità di queste fioriture nell’attirare animali come le api, la cui presenza è fondamentale per la maggioranza delle specie vegetali; contemporaneamente si rende l’ambiente meno ospitale per tassi, istrici e nutrie che, scavando profonde tane all’interno delle sponde, rappresentano un pericolo per la stabilità di argini ed opere idrauliche, nonché per la sicurezza della popolazione. “Trasformando gli argini in prati fioriti si riesce quindi a proteggere il territorio in modo naturale e sostenibile” evidenzia Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

Altro aspetto centrale del progetto è l’educazione delle nuove generazioni attraverso la partecipazione delle scuole: esperti dell’ente consortile e ricercatori universitari incontreranno gli studenti lungo il corso d’acqua per spiegare il funzionamento dell’ecosistema fluviale e l’importanza del lavoro svolto dagli insetti. “La sicurezza idraulica non è un’attività isolata, ma un impegno integrato con la salvaguardia ambientale” afferma Federico Vanni, Presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

“Dobbiamo garantire un futuro più sicuro al territorio, trasformando la manutenzione degli argini in un valore aggiunto per l’intera comunità, che così riscopre il fiume come risorsa viva e protetta – aggiunge Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI – E’ questa la cultura dell’acqua, che promuoviamo come asset di adattamento alla crisi climatica insieme a manutenzione del territorio, nuove infrastrutture idrauliche, tra cui gli invasi multifunzionali, ricerca ed innovazione”.

“Argini fioriti è un progetto, che ben si inserisce nel percorso di Siena per la sostenibilità e l’impegno ambientale, che culminerà, nel 2027, con la celebrazione del premio European Green Leaf – conclude Barbara Magi, Assessore all’Ambiente del Comune di Siena – Uniamo la sostenibilità ambientale, la tutela della biodiversità, la sicurezza idraulica attraverso un coinvolgimento attivo dei giovani in azioni concrete di miglioramento complessivo dei nostri territori”.

Dopo le fasi di monitoraggio scientifico anche il tratto arginale di Taverne d’Arbia diventerà un nuovo punto di osservazione per l’Università di Pisa, mentre il Consorzio di bonifica Toscana Sud sta valutando la possibilità di estendere questa “manutenzione gentile” ad altri corsi d’acqua, consolidando un modello operativo, che non si limita a sistemare e pulire, ma semina vita per proteggere il territorio e la sua comunità.