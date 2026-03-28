Silvi con il fiato sospeso: salta l’asfalto e le case franano a valle

Paura e apprensione nella zona collinare di Silvi, comune del Teramano che da settimane è alle prese con un movimento franoso che tiene i cittadini con il fiato sospeso. Le ultime notizie raccontano di abitazioni che franano a valle, asfalto che salta e strade chiuse. A scongiurare il peggio sono state gli ordini di evacuazioni preventivi delle abitazioni che, a causa del maltempo, riportano ingenti danni e, in alcuni casi, anche crolli. Quello che si temeva, infatti, si sta drammaticamente concretizzando: le abitazioni evacuate in contrada Santa Lucia, sottostanti anche alla strada provinciale 29/b, chiusa al traffico due giorni fa dalla Provincia, stanno scivolando a valle, travolte da una frana che da settimane interessa l’area collinare di Silvi Paese.

Sinistri scricchiolii hanno anticipato il cedimento di una delle villette, che ha fatto registrare poco dopo il cedimento delle fondamenta e il crollo di parte del tetto e del piano superiore. Due case, compresa questa, erano state evacuate nei giorni scorsi in via precauzionale.

Sul posto sono intervenuti il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, e gli uomini della Protezione Civile comunale, che da giorni stanno monitorando la dinamica della frana. Anche il manto stradale della provinciale in prossimità dell’abitazione crollata è interessato da una profonda voragine.