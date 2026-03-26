Sinergie per la resilienza: istituzioni, ricerca e professionisti a confronto sul rischio idrogeologico

Il dissesto idrogeologico rappresenta oggi una delle principali emergenze strutturali per l’Italia, con impatti sempre più evidenti su territori, comunità e infrastrutture. In questo contesto si inserisce il convegno “Sinergie per la resilienza”, promosso da No.Do. Formazione Academy in collaborazione con l’Università della Calabria, che si terrà il 27 aprile presso l’Aula Magna dell’ateneo. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la gestione dei rischi naturali richiede un approccio sistemico e multidisciplinare, capace di mettere in dialogo competenze diverse.

L’evento si propone infatti come un momento di confronto concreto tra mondo accademico, istituzioni e professionisti, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, previa iscrizione obbligatoria, e rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e networking. L’invito è esteso anche a chi desidera coinvolgere colleghi e collaboratori, contribuendo ad ampliare il dibattito. In un Paese fragile come l’Italia, appuntamenti di questo tipo assumono un valore strategico per costruire resilienza reale.

Un dialogo tra ricerca e intervento sul campo

Il cuore del convegno sarà il confronto tra ricerca accademica e operatività sul territorio, due dimensioni che troppo spesso procedono in modo parallelo senza incontrarsi realmente. Attraverso interventi qualificati, verranno presentati modelli operativi, esperienze concrete e strumenti innovativi per affrontare il rischio idrogeologico in modo più efficace. La presenza di Commissari straordinari alla ricostruzione e rappresentanti delle Autorità di Bacino garantirà un punto di vista diretto sulle criticità e sulle soluzioni adottate nei contesti emergenziali.

Allo stesso tempo, i contributi dei docenti universitari offriranno un quadro scientifico aggiornato e orientato alla pianificazione di lungo periodo. Questo scambio di competenze rappresenta uno degli elementi più innovativi dell’iniziativa, che punta a superare la frammentazione degli approcci. L’obiettivo è creare un linguaggio comune tra chi studia i fenomeni e chi è chiamato a gestirli quotidianamente. Solo attraverso questa integrazione sarà possibile sviluppare strategie realmente efficaci e sostenibili.

Il ruolo delle istituzioni e delle professioni

Un altro elemento centrale del convegno è il coinvolgimento diretto delle istituzioni regionali, degli Ordini Professionali e dell’OICE, che patrocinano l’evento riconoscendo anche crediti formativi ai partecipanti. La presenza dei vertici istituzionali sottolinea l’importanza politica e amministrativa del tema, evidenziando la necessità di una governance coordinata del rischio. Gli Ordini professionali, dal canto loro, rappresentano un ponte fondamentale tra teoria e pratica, contribuendo alla diffusione di competenze aggiornate tra ingegneri, architetti, geologi e altri tecnici.

Il riconoscimento dei crediti formativi rende l’evento particolarmente rilevante anche sotto il profilo della formazione continua. In questo contesto, il convegno diventa un luogo di incontro tra responsabilità pubbliche e competenze tecniche, favorendo una visione condivisa delle priorità. La collaborazione tra questi attori è essenziale per costruire politiche efficaci e interventi tempestivi. Solo attraverso un lavoro sinergico sarà possibile affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico e dalla crescente vulnerabilità del territorio.

Verso una pianificazione più efficace e condivisa

L’obiettivo finale dell’iniziativa è quello di contribuire alla definizione di strategie più efficaci per la pianificazione e la mitigazione del rischio idrogeologico. Attraverso il confronto tra esperienze diverse, il convegno mira a individuare buone pratiche replicabili e strumenti operativi condivisi. La complessità dei fenomeni naturali richiede infatti soluzioni integrate, capaci di coniugare prevenzione, monitoraggio e intervento. In questo senso, la resilienza non è solo un concetto teorico, ma un obiettivo concreto da perseguire attraverso azioni coordinate.

Il dialogo tra istituzioni, ricerca e professioni rappresenta la chiave per costruire un sistema più preparato e reattivo. Eventi come questo contribuiscono a diffondere una maggiore consapevolezza e a rafforzare la capacità di risposta del Paese. L’auspicio è che dal confronto emergano indicazioni operative utili e nuove collaborazioni. Perché affrontare il rischio idrogeologico significa, oggi più che mai, investire nel futuro dei territori e delle comunità.