Sistema Energy al KEY 2026: una risposta per le imprese, il bilancio

In queste settimane il mercato dell’energia sta vivendo momenti di forte instabilità dovuti alle evoluzioni incerte del contesto normativo e all’acutizzarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Cresce quindi per le imprese la necessità di poter contare su approvvigionamenti più sicuri, costi prevedibili e minore esposizione agli shock esterni. È in questo scenario che si inserisce il bilancio molto positivo della partecipazione di Sistema Energy a KEY – The Energy Transition Expo 2026, la manifestazione di riferimento per la transizione energetica, andata in scena dal 4 al 6 marzo 2026 al Rimini Expo Centre. L’edizione 2026 ha confermato il peso crescente dell’evento nel settore, con oltre 1.000 brand espositori, circa il 30% dei quali esteri, e più di 500 hosted buyer e delegazioni da circa 50 Paesi.

Per Sistema Energy, KEY ha rappresentato molto più di una presenza fieristica: è stata l’occasione per confrontarsi con imprese, operatori e stakeholder che oggi cercano non soltanto tecnologie, ma partner in grado di trasformare l’energia da fattore di incertezza a leva concreta di competitività. Nel corso delle tre giornate, l’azienda ha ampliato la propria rete di contatti qualificati, avviato nuove relazioni e raccolto interesse verso un modello che risponde in modo diretto a una domanda sempre più attuale del mercato.

Al centro della proposta di Sistema Energy c’è infatti il fotovoltaico in autoconsumo tramite PPA fisico: un modello in cui investimento, progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto sono a carico della società, mentre l’impresa cliente beneficia dell’energia prodotta direttamente nel sito, con un impatto positivo sulla stabilità dei costi e sulla capacità di pianificazione nel medio-lungo periodo.

Il tema non è più soltanto ridurre i consumi, ma costruire condizioni operative più solide, meno dipendenti dalle oscillazioni dei prezzi internazionali e più compatibili con una crescita programmabile. In questo senso, l’autoproduzione di energia da fonte rinnovabile non rappresenta solo una scelta ambientale, ma una vera decisione industriale sia a livello di business che dal punto di vista del bilancio di sostenibilità aziendale.

Guidata da un team con oltre vent’anni di esperienza nel settore delle rinnovabili e sostenuta dal Gruppo Margherita, partner finanziario con un portafoglio di progetti eolici e fotovoltaici superiore a 700 MW, Sistema Energy si presenta al mercato con una struttura solida e una visione integrata.

Accanto al fotovoltaico in autoconsumo, l’azienda offre inoltre un insieme di soluzioni complementari che comprende Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), fornitura di energia elettrica per coprire la quota di consumi non soddisfatta dal fotovoltaico e interventi di efficientamento energetico, con un approccio costruito sulle esigenze specifiche di ogni realtà produttiva.

A rafforzare questo posizionamento contribuiscono anche i progetti già avviati in contesti di primo piano. A Milano, nel quartiere CityLife, il Padel Pavilion / Golden Goose Arena powered by Atlante di SmartCityLife, progetto firmato da Fabio Novembre, ha scelto Sistema Energy per la produzione di energia rinnovabile tramite PPA on-site. A Monza, la società è impegnata con RBO Investment nel progetto Energy Spring Park, iniziativa di rigenerazione urbana in cui è in fase di realizzazione un impianto fotovoltaico da circa 800 kW, con una produzione annua stimata di circa 1.150 MWh e una riduzione delle emissioni pari a circa 650 tonnellate di CO₂ all’anno.

Il bilancio della partecipazione a KEY 2026 è quindi positivo sotto molteplici aspetti: visibilità, riconoscibilità, credibilità e soprattutto sviluppo di nuove opportunità relazionali e commerciali. Ma, ancora più in profondità, la fiera ha confermato un dato di mercato chiaro: oggi le imprese cercano soluzioni che permettano di governare meglio il costo dell’energia e di ridurre la dipendenza da dinamiche esterne sempre meno prevedibili.

“KEY è stata per noi una tappa molto importante – dichiara Cosimo Lena, Chief Executive Officer (CEO) di Sistema Energy –. Abbiamo incontrato interlocutori di grande qualità, ampliato la nostra rete di contatti e posto le basi per nuove collaborazioni. Ma soprattutto abbiamo toccato con mano quanto, oggi, il mercato senta il bisogno di certezze. In una fase in cui l’energia torna a essere condizionata da fattori geopolitici e da forti oscillazioni, le imprese chiedono soluzioni capaci di unire sostenibilità, stabilità dei costi e assenza di rischi operativi. È esattamente in questa direzione che si muove il nostro modello”.