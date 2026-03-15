Slavina sulla Maiella: intervento dei soccorritori in corso

È in corso un intervento di soccorso nella zona di Rava della Vespa, sul versante pescarese della Maiella, dove si sarebbe staccata una slavina. Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pescara e del Soccorso Alpino. Al momento non è chiaro il numero di persone coinvolte, ma dalle prime e sommarie informazioni sembrerebbe che un alpinista sia rimasto ferito. I soccorritori stanno raggiungendo la zona per verificare la situazione e prestare assistenza. Le condizioni meteo non consentono l’intervento degli elicotteri, per cui le squadre stanno operando a piedi. Per la giornata di oggi, secondo il bollettino del Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, nell’area era prevista criticità ordinaria – allerta gialla per rischio valanghe.