Smile pronta al lancio: briefing internazionale ESA verso la nuova missione spaziale

E’ in programma un briefing online in diverse lingue in vista del lancio della missione Smile a bordo di un razzo Vega-C dal Centro spaziale europeo nella Guyana francese. La missione Smile verrà lanciata nella finestra di lancio compresa tra l’8 aprile e il 7 maggio 2026. Smile è una collaborazione scientifica tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Accademia Cinese delle Scienze (CAS). Tra i suoi obiettivi vi è quello di studiare il campo magnetico terrestre ai raggi X per scoprire dove e come il vento solare interagisce con lo scudo magnetico terrestre. Smile osserverà inoltre le aurore boreali a livello globale nella luce ultravioletta per comprendere come la Terra reagisce al vento solare, potendo osservare le aurore boreali ininterrottamente per 45 ore consecutive (una novità assoluta per una missione spaziale!).
Inoltre, Smile migliorerà la nostra comprensione delle tempeste solari e delle conseguenti perturbazioni sulla Terra, note come tempeste geomagnetiche. Una migliore comprensione della scienza del meteo spaziale è essenziale per proteggere, in ultima analisi, sia la tecnologia spaziale sia la vita di eventuali esseri umani in orbita attorno alla Terra. Tutti gli Stati membri dell’ESA contribuiscono alla missione attraverso il Programma scientifico dell’agenzia. Il consorzio scientifico Smile è composto da oltre 250 scienziati europei e cinesi.
Programma del briefing
Mercoledì 25 marzo
10:30: Briefing in italiano
Partecipanti:
- Stefano Bianchi, Responsabile Programmi di Volo, ESA
- Massimo Falcolini, Smile Product Assurance Manager, ESA
- Domenico Trotta, Internal Research Fellow, ESA
13:30: Briefing in tedesco
Partecipanti:
- Walfried Raab, ingegnere capo del carico utile di Smile, ESA;
- Marcus Kirsch, responsabile del segmento di terra e del supporto operativo di Smile, ESA;
- Manfred Steller, ingegnere senior presso l’Istituto di ricerca spaziale dell’Accademia austriaca delle scienze.
14:30: Briefing in francese.
Partecipanti:
- Toni Tolker-Nielsen, Direttrice del trasporto spaziale, ESA
- Philippe Escoubet, Scienziato del progetto Smile, ESA
- Sylvain Vey, Ingegnere degli strumenti e delle operazioni di Smile, ESA
- Dimitra Koutroumpa, Funzionaria di ricerca del CNRS, LATMOS
Giovedì 26 marzo
13:00-14:00: Briefing in spagnolo
Partecipanti:
- Rocío Guerra, Responsabile dello sviluppo delle operazioni scientifiche di Smile, ESA
- Ignasi Pardos, Responsabile del sistema di lancio e dell’ingegneria di Vega, ESA
- Jaione Martinez Cengotitabengoa, Responsabile del programma PAZ-2, Airbus Defence and Space
- Jenny Carter, Dorothy Hodgkin Research Fellow e docente, Università di Leicester
14:00: Briefing in inglese
Partecipanti:
- Carole Mundell, Direttrice scientifica, ESA
- David Agnolon, Responsabile del progetto Smile, ESA
- Colin Forsyth, Professore associato presso il gruppo di fisica del plasma spaziale del Mullard Space Science Laboratory dell’UCL
- Jing Li, Responsabile del progetto Smile, CAS
- Raquel González Sola, Direttrice Generale, Airbus Spagna (TBC).