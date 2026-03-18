Smile pronta al lancio: briefing internazionale ESA verso la nuova missione spaziale

E’ in programma un briefing online in diverse lingue in vista del lancio della missione Smile a bordo di un razzo Vega-C dal Centro spaziale europeo nella Guyana francese. La missione Smile verrà lanciata nella finestra di lancio compresa tra l’8 aprile e il 7 maggio 2026. Smile è una collaborazione scientifica tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Accademia Cinese delle Scienze (CAS). Tra i suoi obiettivi vi è quello di studiare il campo magnetico terrestre ai raggi X per scoprire dove e come il vento solare interagisce con lo scudo magnetico terrestre. Smile osserverà inoltre le aurore boreali a livello globale nella luce ultravioletta per comprendere come la Terra reagisce al vento solare, potendo osservare le aurore boreali ininterrottamente per 45 ore consecutive (una novità assoluta per una missione spaziale!).

Inoltre, Smile migliorerà la nostra comprensione delle tempeste solari e delle conseguenti perturbazioni sulla Terra, note come tempeste geomagnetiche. Una migliore comprensione della scienza del meteo spaziale è essenziale per proteggere, in ultima analisi, sia la tecnologia spaziale sia la vita di eventuali esseri umani in orbita attorno alla Terra. Tutti gli Stati membri dell’ESA contribuiscono alla missione attraverso il Programma scientifico dell’agenzia. Il consorzio scientifico Smile è composto da oltre 250 scienziati europei e cinesi.

Programma del briefing

Mercoledì 25 marzo

10:30: Briefing in italiano

Partecipanti:

Stefano Bianchi, Responsabile Programmi di Volo, ESA

Massimo Falcolini, Smile Product Assurance Manager, ESA

Domenico Trotta, Internal Research Fellow, ESA

13:30: Briefing in tedesco

Partecipanti:

Walfried Raab, ingegnere capo del carico utile di Smile, ESA;

Marcus Kirsch, responsabile del segmento di terra e del supporto operativo di Smile, ESA;

Manfred Steller, ingegnere senior presso l’Istituto di ricerca spaziale dell’Accademia austriaca delle scienze.

14:30: Briefing in francese.

Partecipanti:

Toni Tolker-Nielsen, Direttrice del trasporto spaziale, ESA

Philippe Escoubet, Scienziato del progetto Smile, ESA

Sylvain Vey, Ingegnere degli strumenti e delle operazioni di Smile, ESA

Dimitra Koutroumpa, Funzionaria di ricerca del CNRS, LATMOS

Giovedì 26 marzo

13:00-14:00: Briefing in spagnolo

Partecipanti:

Rocío Guerra, Responsabile dello sviluppo delle operazioni scientifiche di Smile, ESA

Ignasi Pardos, Responsabile del sistema di lancio e dell’ingegneria di Vega, ESA

Jaione Martinez Cengotitabengoa, Responsabile del programma PAZ-2, Airbus Defence and Space

Jenny Carter, Dorothy Hodgkin Research Fellow e docente, Università di Leicester

14:00: Briefing in inglese

Partecipanti: