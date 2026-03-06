Smog: da domani semaforo rosso a Torino

La situazione inquinamento a Torino è in peggioramento. Da domani fino a lunedì 9 marzo compreso, prossimo giorno di verifica, il semaforo antismog passerà al livello rosso, con l’attivazione delle relative misure di limitazione del traffico. Secondo i dati previsionali diffusi oggi da Arpa Piemonte, si registra infatti il superamento per tre giorni consecutivi della soglia di 75 microgrammi per metro cubo di PM10 come concentrazione media giornaliera nell’aria. Oltre alle limitazioni strutturali già in vigore, scatterà quindi il blocco dei veicoli diesel Euro 5 destinati al trasporto di persone e merci, valido tutti i giorni – compresi i festivi – nella fascia oraria dalle 8 alle 19.