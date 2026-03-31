Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano: al via le selezioni per nuovi operatori: bando e requisiti

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ha ufficialmente aperto le procedure di reclutamento per nuovi volontari da inserire nel settore alpino del Servizio Regionale Sicilia. Questa istituzione, che vanta il prestigioso riconoscimento della Medaglia d’Oro al Valor Civile conferita nel 1969 e nel 2010, rappresenta un pilastro fondamentale per la sicurezza dei frequentatori della montagna e delle aree impervie dell’isola. Le selezioni tecnico-attitudinali rappresentano la porta d’accesso per tutti coloro che desiderano mettere le proprie competenze tecniche al servizio della collettività, operando in contesti dove la preparazione fisica e la conoscenza del territorio sono requisiti imprescindibili.

I profili ricercati e i requisiti per i candidati del settore Alpino

L’accesso alle selezioni è riservato a cittadini di età compresa tra i 18 e i 45 anni. Il bando attuale si concentra su tre figure professionali specifiche, ognuna caratterizzata da competenze tecniche differenziate. La prima figura è quella dell’Operatore Soccorso di Base (OSB), per la quale i candidati devono dimostrare una solida capacità di movimentazione in ambiente impervio unita a spiccate doti di orientamento. Per chi possiede già un bagaglio tecnico più avanzato, è previsto il profilo di Operatore Soccorso Alpino (OSA), rivolto specificamente ad alpinisti con esperienza consolidata nell’arrampicata su vie a più tiri. Infine, il Soccorso Alpino Siciliano ricerca l’Operatore Tecnico Sanitario (OTS), ruolo dedicato a medici e infermieri che, oltre alle competenze cliniche, siano in grado di muoversi con agilità e sicurezza in contesti geografici difficili.

Le prove tecnico-attitudinali nel territorio delle Madonie

Il superamento delle prove fisiche e tecniche è la condizione necessaria per intraprendere il percorso all’interno dell’organizzazione. Le giornate dedicate alle verifiche sul campo si svolgeranno il 9 e 10 maggio 2026 nel suggestivo e impegnativo scenario dell’area delle Madonie. Durante le selezioni, i candidati saranno messi alla prova su diversi terreni di montagna per valutare la loro reale attitudine alla movimentazione in sicurezza. Una volta superata con successo questa fase iniziale, gli aspiranti soccorritori avranno accesso a un articolato percorso formativo. Solo al termine di questo iter di addestramento specifico verrà acquisita la qualifica ufficiale che permetterà ai nuovi membri di partecipare attivamente agli interventi e alla vita operativa della propria Stazione territoriale di riferimento.

Scadenze e modalità di presentazione della domanda

Gli interessati a entrare a far parte del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano devono rispettare una tempistica rigorosa per l’invio della propria candidatura. Il termine ultimo per presentare la domanda di accesso è fissato per il 26 aprile 2026. Per ottenere chiarimenti dettagliati sulle modalità di iscrizione e sulla documentazione necessaria, la Direzione Regionale ha messo a disposizione l’indirizzo email della segreteria istituzionale e un recapito telefonico dedicato. Partecipare a queste selezioni significa entrare in un’associazione riconosciuta e disciplinata da un solido quadro normativo, che include la Legge 21 marzo 2001, n. 74 e il successivo D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, oltre alla specifica normativa regionale siciliana.