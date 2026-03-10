SpaceX verso la quotazione da record: l’IPO da 1,75 trilioni di dollari che cambierà per sempre l’esplorazione spaziale

Il mondo della finanza e dell’esplorazione spaziale è in fibrillazione totale. Oggi, 10 marzo 2026, Reuters ha rivelato in esclusiva che SpaceX, la rivoluzionaria azienda di Elon Musk, si sta orientando verso una quotazione sul Nasdaq con una condizione senza precedenti: l’ingresso rapido nel Nasdaq 100, l’indice delle 100 aziende tecnologiche più grandi al mondo. Questa mossa potrebbe trasformare l’IPO di SpaceX nella più grande della storia, con una valutazione target tra 1,5 e 1,75 trilioni di dollari. Per i profani, un’IPO significa semplicemente che un’azienda privata vende per la prima volta azioni al pubblico, permettendo a chiunque di diventare azionista. Per gli esperti, si tratta di un evento epocale che potrebbe raccogliere fino a 50 miliardi di dollari e ridefinire il rapporto tra capitale privato e ricerca scientifica spaziale.

Non è solo finanza: è un passo concreto verso la costruzione di città sulla Luna e l’arrivo dell’uomo su Marte, la connettività globale e l’intelligenza artificiale applicata allo Spazio. L’attesa è palpabile perché SpaceX non è una semplice azienda tech: è il motore dell’esplorazione umana oltre la Terra.

La novità di oggi: SpaceX punta al Nasdaq con ingresso lampo nel Nasdaq 100

La rivelazione di Reuters di poche ore fa cambia tutto. SpaceX non solo preferisce il Nasdaq al New York Stock Exchange, ma pone come condizione irrinunciabile l’inclusione immediata nel Nasdaq 100 grazie alla nuova regola “Fast Entry” proposta da Nasdaq lo scorso mese. Normalmente, le aziende devono aspettare fino a un anno per entrare in questi indici; con questa innovazione, per giganti come SpaceX il tempo potrebbe ridursi a meno di un mese. Questo significherebbe l’acquisto automatico di azioni da parte di fondi indicizzati enormi, garantendo liquidità immediata e visibilità planetaria. La valutazione ipotizzata sfiora 1,75 trilioni di dollari, rendendo SpaceX potenzialmente la sesta azienda più grande al mondo fin dal giorno uno. È un segnale chiaro: Elon Musk vuole massimizzare il capitale per accelerare progetti scientifici ambiziosi, senza aspettare la burocrazia tradizionale. Per chi segue il settore spaziale, questa notizia non è solo finanziaria: è la conferma che l’era dell’accesso democratizzato allo spazio sta per esplodere.

Come funzionerà l’IPO: dettagli tecnici spiegati per tutti

Immaginiamo il processo passo per passo, in modo semplice ma preciso. SpaceX potrebbe presentare il filing confidenziale alla SEC (l’autorità di vigilanza americana) già nel corso di questo mese di marzo 2026, mantenendo i dettagli riservati fino al momento opportuno. Poi arriverà il roadshow, una serie di presentazioni agli investitori istituzionali di tutto il mondo, seguita dal pricing definitivo delle azioni e dal debutto sul Nasdaq intorno a giugno. Per i principianti: chiunque potrà comprare le azioni tramite un broker online, proprio come si fa con Tesla o Apple. Per gli esperti: si parla di un’offerta che potrebbe superare i 50 miliardi di dollari raccolti, con azioni di classe A per il pubblico e classe B (a voto multiplo) per mantenere il controllo a Elon Musk, esattamente come è avvenuto con Tesla. Il prezzo per azione nel mercato privato secondario oscilla oggi tra i 550 e i 600 dollari; all’IPO gli analisti stimano un range tra 400 e 1.200 dollari, con una media intorno ai 700-950. Sarà un titolo caro, ma accessibile a tutti i risparmiatori. E non dimentichiamo la fusione con xAI completata a febbraio 2026, che ha già portato il valore combinato a circa 1,25 trilioni: un’integrazione che unisce razzi e intelligenza artificiale in un’unica entità quotata.

Il contesto scientifico: Starship, Starlink e l’AI spaziale post-fusione xAI

Qui entra in gioco il cuore scientifico che rende questa IPO unica. SpaceX non è solo un’azienda di razzi: è un laboratorio vivente per l’umanità. Starship, il veicolo super-pesante riutilizzabile, è progettato per trasportare fino a 150 tonnellate di carico in orbita e, un giorno, su Marte. Ogni lancio riuscito (e ce ne sono stati sempre di più) riduce i costi di accesso allo spazio di ordini di grandezza, permettendo missioni scientifiche che prima erano impossibili: telescopi spaziali più grandi, laboratori orbitali permanenti e campioni da asteroidi o dal Polo Sud lunare. Starlink, la costellazione di migliaia di satelliti, fornisce Internet ad alta velocità in ogni angolo del pianeta, dalle basi antartiche degli scienziati alle zone remote dove la ricerca sul clima o sulla biodiversità era limitata dalla connettività. Grazie a Starlink, i dati scientifici fluiscono in tempo reale, accelerando scoperte in campi come l’astronomia, la geofisica e persino la medicina spaziale. E dopo la fusione con xAI, l’intelligenza artificiale entra in orbita: data center spaziali alimentati da energia solare per processare enormi quantità di dati direttamente nello spazio, riducendo latenza e consumi energetici terrestri. Elon Musk lo ha sempre detto: questa non è solo tecnologia, è la chiave per rendere l’umanità multiplanetaria e per risolvere problemi scientifici globali come il cambiamento climatico osservato dall’alto e studiato molto meglio rispetto a quanto non facciamo oggi.

Elon Musk, il visionario che ha cambiato le regole del gioco

Elon Musk non è un semplice imprenditore: è un ingegnere che ragiona in scala cosmica. Ha fondato SpaceX nel 2002 con l’obiettivo dichiarato di colonizzare Marte per assicurare la sopravvivenza della specie umana. I suoi metodi – razzi riutilizzabili, produzione verticale, iterazione rapidissima – hanno ridotto il costo per chilogrammo in orbita da decine di migliaia di dollari a poche centinaia. Chi ha letto i libri su di lui sa che Musk vede l’IPO non come un’uscita, ma come un acceleratore: più capitale significa più lanci, più satelliti, più dati scientifici. Dopo la fusione con xAI, la visione si espande: algoritmi di intelligenza artificiale che ottimizzano traiettorie, prevedono guasti e analizzano immagini dallo spazio in tempo reale. È lo stesso Musk che ha portato Tesla alla quotazione nel 2010, trasformandola da startup a colosso. Qui, però, il gioco è più grande: si tratta di scienza pura applicata all’esplorazione.

L’impatto su Tesla: rotazione di capitale o effetto domino positivo per l’ecosistema?

Molti investitori si chiedono: cosa succederà a Tesla quando SpaceX diventerà pubblica? È realistico aspettarsi una pressione al ribasso nel breve termine. Chi oggi detiene azioni Tesla solo perché è l’unica quotata “Musk” potrebbe vendere per ruotare su SpaceX, percepita come la nuova frontiera ad altissimo potenziale. Analisti parlano di un possibile calo del 5-15% nelle prime settimane, un fenomeno classico di rotazione di portafoglio. Ma guardiamo il quadro scientifico e strategico più ampio: Musk ha sempre ripetuto che vuole tutelare gli azionisti di lungo periodo di Tesla. Con SpaceX quotata, non dovrà più vendere azioni Tesla per finanziare altri progetti, liberando risorse per Robotaxi e ottimizzazione energetica. Nel medio-lungo termine, l’effetto spillover potrebbe essere positivo: l’hype Musk si dividerà tra due titoli complementari, e l’intero ecosistema (auto elettriche, spazio, AI) ne guadagnerà in valore percepito. È la stessa logica che ha guidato Musk per anni: massimo impatto scientifico, con il capitale che segue.

Precedenti storici: cosa insegna la storia delle grandi IPO

Guardiamo indietro per capire la portata. L’IPO di Tesla nel 2010 fu un azzardo: valutazione modesta, ma ha creato migliaia di milionari e finanziato l’elettrificazione del pianeta. Saudi Aramco nel 2019 raccolse 29 miliardi a 1,7 trilioni di valutazione, restando il record assoluto fino ad oggi. SpaceX supererebbe entrambi, diventando l’IPO più grande mai vista. Altri esempi, come Facebook o Alibaba, mostrano che i titoli “visionari” partono con hype enorme e volatilità, ma premiano chi crede nella scienza sottostante. SpaceX arriva dopo anni di successi dimostrati: oltre 300 lanci, Starlink con milioni di utenti, contratti NASA per la Stazione Spaziale Internazionale e la missione Artemis. Non è speculazione: è esecuzione scientifica comprovata.

Previsioni realistiche: volatilità attesa, ma crescita legata alla scienza

Entusiasti sì, ma realisti. Nei primi giorni dopo il debutto, aspettatevi un balzo del 20-50% grazie all’underpricing classico e all’hype retail. Poi arriverà la volatilità: ogni lancio Starship, ogni contratto Starlink o aggiornamento AI farà oscillare il titolo del 20-30%. Nei primi mesi, la tendenza dovrebbe essere rialzista se i fondamentali reggono – crescita doppia cifra di Starlink, voli regolari di Starship, primi data center orbitali. I rischi? Ritardi tecnici, concorrenza (Blue Origin, Cina) o fluttuazioni macroeconomiche. Eppure, per chi guarda alla scienza, il potenziale è immenso: un titolo che finanzia direttamente la prossima era dell’esplorazione umana.

Questo è il momento in cui finanza e scienza si fondono per spingere l’umanità verso le stelle. SpaceX quotata non sarà solo un evento di borsa: sarà il via libera definitivo per rendere l’esplorazione spaziale sostenibile, accessibile e, soprattutto, scientifica. Chi crede nel futuro multiplanetario ha l’opportunità storica di farne parte. Il conto alla rovescia per giugno 2026 è iniziato.