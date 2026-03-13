Spazio, asse Oslo-Berlino: “è l’ora dell’autonomia europea”

Non è solo una questione di ricerca scientifica, ma di sopravvivenza strategica. Dalla cornice suggestiva della stazione spaziale di Andøya, Norvegia e Germania hanno sancito un’alleanza che punta a cambiare gli equilibri del Vecchio Continente nel settore aerospaziale. Il messaggio inviato dal Primo Ministro norvegese, Jonas Gahr Støre, e dal Cancelliere tedesco, Friedrich Merz, è univoco: l’Europa deve smettere di dipendere da potenze terze per l’accesso alle stelle.

Un gruppo di lavoro per 3 pilastri strategici

Il cuore dell’accordo è la creazione di un gruppo di lavoro congiunto che vedrà la collaborazione stretta tra i ministeri competenti e le eccellenze industriali di entrambi i Paesi. Secondo quanto dichiarato dal Premier Støre, la partnership si concentrerà su 3 aree critiche per l’autonomia europea:

Sorveglianza spaziale: per monitorare orbite e potenziali minacce; Comunicazioni satellitari: per garantire reti sicure e indipendenti; Potenziamento delle capacità di lancio: per assicurare un accesso autonomo allo Spazio.

“Stiamo esplorando possibilità di cooperazione in settori strategicamente importanti per i nostri Paesi“, ha spiegato Støre, sottolineando come il coinvolgimento diretto dell’industria sarà il motore di questa transizione.

La fine delle dipendenze esterne

Particolarmente incisive le parole del Cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha inquadrato l’iniziativa in una visione politica di più ampio respiro. “Questa è l’ora dell’Europa e della cooperazione europea nello Spazio“, ha affermato Merz, non nascondendo una critica alla passata eccessiva fiducia nei confronti di partner extra-europei. “Per troppo tempo ci siamo affidati ad altri sistemi di lancio e ad altre nazioni nel mondo. Se vogliamo diventare indipendenti in questa tecnologia del futuro, abbiamo bisogno di capacità e autonomia proprie“.

Secondo il Cancelliere, il nuovo asse tedesco-norvegese non servirà solo a migliorare la ricognizione e le comunicazioni, ma rappresenterà un pilastro della sicurezza collettiva. Il settore spaziale, ha ricordato Merz, è oggi uno dei campi più impegnativi “sia economicamente sia militarmente“.

Un messaggio di unità

La scelta di Andøya come sede dell’incontro non è casuale: il centro spaziale norvegese è uno dei punti più avanzati per il lancio di satelliti in orbita polare. “Da questo luogo parte un messaggio chiaro“, ha concluso Merz. “In Europa possiamo andare nello Spazio. Insieme, ma appunto solo insieme“.

L’iniziativa segna un passo concreto verso quella “difesa comune” e sovranità tecnologica che la Germania di Merz e la Norvegia di Støre considerano ormai prioritarie nell’attuale scacchiere geopolitico.