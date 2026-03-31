Spazio: emesso francobollo celebrativo dedicato a Rocco Petrone

Da oggi, nella serie filatelica tematica “Le eccellenze del Patrimonio culturale italiano“, entra anche il lucano Rocco Petrone, celebrato nel centenario della sua nascita con un francobollo dedicato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A darne notizia è Poste Italiane. L’ingegnere, figlio di genitori originari di Sasso di Castalda, è ricordato per il ruolo chiave nella storia dell’esplorazione spaziale: fu infatti responsabile delle operazioni di lancio della missione Apollo 11 presso il Kennedy Space Center della NASA.

Il francobollo, stampato in 180mila esemplari dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è realizzato in rotocalcografia su carta bianca patinata neutra, autoadesiva e arricchita con imbiancante ottico. Sul lato destro è raffigurato il razzo del programma Apollo, simbolo della missione spaziale statunitense che nel 1969 portò l’uomo sulla Luna. L’annullo del primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale del piccolo centro lucano da cui proveniva Petrone.