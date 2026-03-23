Stromboli: conclusa l’attività effusiva da tracimazione lavica

Stromboli torna a una fase di attività ordinaria dopo i recenti fenomeni effusivi. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha comunicato che le reti di monitoraggio hanno registrato alle 9 di oggi il rientro dei parametri alla normale attività: dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza si è osservato che l’attività effusiva da tracimazione lavica, comunicata ieri, si è conclusa. Continua l’attività stromboliana da entrambe le aree crateriche Nord e Centro-Sud. Dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente all’interno della fascia dei valori medi. Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza e nell’ampiezza degli explosion quakes. L’analisi dei dati GNSS ad alta frequenza non evidenzia variazioni significative.