“Supertempeste invisibili” rivelano i fulmini su Giove: oltre il superfulmine

I fulmini di Giove sono da tempo oggetto di interesse per gli scienziati planetari, poiché segnalano zone tempestose dove i ricercatori possono osservare per saperne di più sulla convezione nell’atmosfera di Giove. Osservare i fulmini a distanza può essere difficile, quindi gli scienziati si sono concentrati sui fulmini più facili da studiare: le forti scariche che colpiscono di notte. Di conseguenza, alcuni studi hanno concluso che i fulmini su Giove sono tutti simili ai fulmini più potenti sulla Terra, noti come “superfulmini”. Questa conclusione è stata tuttavia recentemente messa in discussione quando la telecamera ad alta sensibilità per il tracciamento stellare della sonda Juno della NASA ha rilevato deboli fulmini superficiali.

Lo studio

Per uno studio pubblicato sulla rivista AGU Advances, Michael Wong e colleghi hanno esaminato più da vicino il fenomeno, concentrandosi su un periodo tra il 2021 e il 2022 in cui i fulmini nella Fascia Equatoriale Nord di Giove erano altamente localizzati all’interno di potenti tempeste isolate che i ricercatori hanno definito “supertempeste invisibili”. Questa insolita meteorologia ha permesso ai ricercatori di individuare la posizione dei fulmini con maggiore precisione.

Invece di considerare solo la luce visibile, gli scienziati hanno utilizzato i dati dello strumento Microwave Radiometer (MRADI) e dell’esperimento Waves, rilevatori di onde radio a bordo della sonda Juno, in orbita attorno a Giove da 10 anni. Le onde radio sono solo una forma di radiazione elettromagnetica prodotta dai fulmini, ma sono particolarmente informative perché gli scienziati possono studiarle anche quando nuvole o altri elementi dell’atmosfera bloccano gli indizi visivi. Questo approccio ha permesso ai ricercatori di osservare oltre i potenti fulmini notturni su cui si sono concentrati altri studi.

Gli impulsi radio dei fulmini nelle supertempeste invisibili si sono verificati a una frequenza di tre scariche al secondo, simile a quella rilevata in alcuni precedenti studi di imaging notturno, riferiscono i ricercatori. L’intensità di queste scariche, tuttavia, è ancora oggetto di dibattito. È possibile che alcune scariche abbiano un’intensità simile a quella di una scarica media nell’atmosfera terrestre. Ma a causa delle grandi differenze tra le frequenze radio di Giove e i segnali dei fulmini terrestri analizzati, è anche possibile che alcune scariche siano fino a un milione di volte più potenti dei fulmini terrestri.