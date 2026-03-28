Tanta neve sull’Appennino tra Romagna e Marche: spettacolari immagini da Villagrande di Montecopiolo ed Eremo del Monte Carpegna | FOTO e VIDEO

È tornato a splendere il sole sull’Appennino romagnolo dopo le abbondanti nevicate causate dal ciclone artico che si è formato sull’Adriatico nei giorni scorsi. Le immagini che arrivano dall’Appennino riminese sono spettacolari. In particolare, le immagini a corredo dell’articolo arrivano da Villagrande di Montecopiolo e dall’Eremo del Monte Carpegna, tra i 1.250 e 1.400 metri s.l.m., tra Romagna e Marche, dove negli ultimi giorni è caduto un metro di neve fresca. Foto e video restituiscono le immagini di un paesaggio ovattato, con muri di neve ai bordi delle strade e grandi strati di bianco sui tetti delle case.

Belle cartoline che ricordano la potenza della perturbazione che ha colpito l’area, eccezionale soprattutto per il periodo dell’anno in cui ci troviamo. Siamo già in primavera ma il paesaggio indossa ancora il suo miglior vestito invernale.

Video Cristian Di Giuli

Tanta neve sull'Appennino tra Romagna e Marche: le immagini dall'Eremo del Monte Carpegna

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