Tempesta geomagnetica in corso: vento solare a 700 km/s sferza la Terra

Proprio in queste ore, in questo 14 marzo, il nostro pianeta è entrato nel cuore pulsante di una tempesta geomagnetica. Nonostante il termine “tempesta” possa evocare scenari preoccupanti, va detto che non c’è alcun pericolo immediato per le nostre infrastrutture critiche o per le comunicazioni globali. Tuttavia, per gli appassionati di astronomia e per chiunque ami volgere lo sguardo al cielo, si tratta di un evento straordinario. Un flusso incessante di vento solare ad altissima velocità sta letteralmente “schiaffeggiando” la magnetosfera, quello scudo invisibile che protegge la vita sulla Terra dalle radiazioni cosmiche. Questa interazione energetica sta eccitando i gas della nostra alta atmosfera, trasformando le alte latitudini in una gigantesca tela naturale dove luci verdi e viola danzano senza sosta.

Un proiettile di plasma da 2,5 milioni di km/h

La causa di questo scompiglio spaziale non è un’eruzione violenta, ma una sorta di “fessura” aperta nell’atmosfera del Sole, nota tecnicamente come buco coronale. Da questa apertura, il plasma solare sta fuoriuscendo a una velocità che sfida l’immaginazione: quasi 700 km/s (ovvero circa 2,5 milioni di km/h). È come se il Sole avesse puntato un idrante cosmico direttamente verso di noi, investendoci con un flusso di particelle cariche.

Quanto durerà e chi potrà vedere lo spettacolo?

Secondo le ultime proiezioni degli osservatori meteo spaziali, non si tratterà di un evento fugace. Gli scienziati prevedono infatti che lo spettacolo delle aurore polari possa protrarsi per le prossime 12 o 24 ore, ovvero finché la Terra rimarrà immersa in questo densissimo corridoio di vento solare rapido.

Sebbene l’intensità del fenomeno sia classificata come una tempesta di livello minore (G1), la sua impronta visiva sarà notevole. Gli abitanti delle regioni ad alta latitudine, come il Canada e l’Alaska, sono attualmente in prima fila per ammirare lo show. In queste zone, le aurore potrebbero apparire particolarmente dinamiche e brillanti proprio a causa della velocità sostenuta del vento solare, che “stira” le linee del campo magnetico terrestre creando spettacolari scariche di colore.

I buchi coronali e il respiro del Sole

I buchi coronali sono regioni in cui il campo magnetico del Sole, invece di ripiegarsi su se stesso creando le classiche “macchie”, si apre verso lo Spazio profondo. Ciò permette alle particelle di fuggire a velocità molto superiori rispetto al normale vento solare. Quando queste raffiche raggiungono la Terra, la nostra magnetosfera reagisce comprimendosi e rilasciando energia sotto forma di luce: è il respiro del Sole che interagisce con il nostro pianeta.