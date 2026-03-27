Tempesta negli Emirati Arabi Uniti, piogge torrenziali e allagamenti: colpita anche Dubai | VIDEO

Una violenta ondata di maltempo ha colpito negli ultimi giorni gli Emirati Arabi Uniti, con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento che hanno interessato in particolare Sharjah, Dubai e le aree settentrionali del Paese. Già da ieri pomeriggio una prima perturbazione aveva scaricato abbondanti precipitazioni, seguita da una seconda fase più intensa prevista nella mattinata di oggi. Le previsioni indicavano il picco tra le 6 e le 10 del mattino, con rischio di fenomeni estremi. Tuttavia, secondo gli aggiornamenti odierni, l’impatto è stato meno grave del previsto: le piogge sono state consistenti ma non eccezionali, e i venti non hanno raggiunto le velocità temute.

Nonostante ciò, i disagi sono stati significativi. Numerose strade risultano ancora allagate, causando rallentamenti alla circolazione e chiusure temporanee di alcune arterie principali. Squadre municipali sono al lavoro per drenare l’acqua stagnante, mentre le autorità continuano a invitare alla massima prudenza alla guida. Nella notte si sono registrati spettacolari fenomeni elettrici, con fulmini visibili in diverse aree. Le condizioni meteo sono ora in miglioramento e si prevede un ritorno al bel tempo entro il fine settimana.

Tempesta negli Emirati