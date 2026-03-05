Terapia a base di mRna ripristina la fertilità nei topi geneticamente sterili

Ripristinata la fertilità nei topi maschi grazie a una terapia che ha permesso di correggere il difetto genetico che causava la sterilità, di sbloccare la produzione di spermatozoi e di far nascere così cuccioli in buone condizioni di salute. Pubblicato sulla rivista Stem Cell Reports, l’esperimento è stato condotto in Giappone, dal gruppo dell’Università di Kyoto guidato da Takashi Shinohara. La terapia ha utilizzato la molecola di Rna messaggero (mRna) come veicolo per trasferire un gene sano e correggere in questo modo il difetto delle cellule che controllano la produzione degli spermatozoi, chiamate cellule del Sertoli. È stato individuato questo particolare difetto in quanto è molto comune anche negli uomini. Inoltre, la vita breve della molecola di Rna messaggero ha permesso di evitare la trasmissione di tratti genetici non desiderati.

La somministrazione di mRna con il gene corretto ha ripristinato il funzionamento corretto delle cellule del Sertoli, che in questo modo hanno ripreso a produrre spermatozoi. Il passo ulteriore è stato utilizzare gli spermatozoi per interventi di fecondazione in vitro. In questo modo sono stati ottenuti embrioni dai quali sono nati cuccioli in buone condizioni di salute.

Prima di trasferire questa terapia agli esseri umani – osservano i ricercatori – saranno necessari ulteriori studi su modelli animali per valutarne la sicurezza e l’efficacia.