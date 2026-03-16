Terremoto a Roma: il mistero della scossa fantasma di oggi pomeriggio. Tante segnalazioni ma sismografi piatti

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 16 marzo 2026, una strana inquietudine ha attraversato diversi quartieri della Capitale. Intorno alle ore 14:00, moltissimi cittadini hanno segnalato con precisione di aver avvertito una chiara scossa sismica, descritta da molti come un lieve tremore accompagnato, in alcuni casi, da un sordo boato. Il tam-tam sui social network è stato immediato, con centinaia di testimonianze concentrate soprattutto nei quadranti est e sud della città. Tuttavia, nonostante l’allarme diffuso tra la popolazione, la Sala Sismica dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) non ha registrato alcun movimento tellurico. I sensori, estremamente sensibili e distribuiti capillarmente sul territorio, sono rimasti immobili, confermando che tecnicamente non vi è stato alcun terremoto a Roma nelle ultime ore.

L’ipotesi del boom sonico e la mancanza di evidenze

La discrepanza tra la percezione della popolazione e i dati scientifici ha immediatamente aperto il campo a diverse interpretazioni su cosa possa aver causato questo terremoto fantasma. In assenza di una rilevazione strumentale, l’ipotesi più accreditata dagli esperti riguarda un possibile boom sonico. Si tratterebbe dell’onda d’urto generata da uno o più caccia dell’Aeronautica Militare che potrebbero aver superato la barriera del suono a una quota o in una posizione tale da far vibrare i vetri e le strutture degli edifici romani. Nonostante questa spiegazione appaia come l’unica plausibile per giustificare una percezione così netta in assenza di attività del sottosuolo, al momento non sono giunte conferme ufficiali dalle autorità militari e non vi sono evidenze radar pubbliche che certifichino il passaggio dei velivoli. Si attende dunque una nota chiarificatrice per sciogliere ogni dubbio su questo fenomeno atmosferico o meccanico.

La scossa reale di sabato sera nell’area di Ciampino

Il nervosismo dei romani è alimentato anche dal fatto che la terra, in realtà, aveva tremato davvero soltanto poche ore prima. Nella tarda serata di sabato 14 marzo, poco prima delle ore 23:00, un evento sismico concreto ha effettivamente interessato l’area metropolitana. Alle ore 22:44, i sismografi hanno registrato una scossa di terremoto con epicentro localizzato a circa 7 chilometri a nord di Ciampino. In questo caso, i dati dell’INGV sono stati precisi e immediati: si è trattato di un sisma di magnitudo 2.0, avvenuto a una profondità di circa 9 chilometri. Sebbene l’intensità non sia stata elevata, la vicinanza alla superficie ha reso il tremore chiaramente percepibile in una vasta zona della città, creando momenti di apprensione tra i residenti che si stavano preparando per la notte.

I quartieri coinvolti e le repliche del weekend

Il movimento tellurico di sabato sera ha avuto un impatto mediatico e psicologico notevole, venendo avvertito distintamente soprattutto nei quartieri di Centocelle e Tor Vergata, oltre che naturalmente nel comune di Ciampino. In queste zone, molte persone sono scese in strada per precauzione, temendo scosse di intensità maggiore. La serata non si è conclusa con il primo evento, poiché i sismografi hanno rilevato una seconda scossa sismica, sebbene più lieve, pochi minuti dopo, precisamente alle ore 22:57. Questa sequenza di eventi, seppur classificata come attività di bassa magnitudo, ha lasciato la cittadinanza in uno stato di allerta che spiega la reattività e la preoccupazione manifestate per il misterioso episodio odierno.

La situazione attuale e il monitoraggio dei sismografi

Attualmente la situazione rimane sotto stretto monitoraggio da parte delle autorità competenti. Mentre per il sisma di sabato i dati sono certi e archiviati come attività sismica minore legata alla geologia del distretto dei Colli Albani, per l’evento di oggi pomeriggio resta un alone di mistero. La protezione civile e gli enti di ricerca ribadiscono che i sismografi sono attivi e funzionanti, escludendo che un terremoto reale possa sfuggire alla rilevazione. L’attenzione rimane alta, sia verso il sottosuolo che verso le possibili attività nei cieli della regione, in attesa che un comunicato ufficiale possa finalmente spiegare l’origine delle vibrazioni avvertite oggi dai cittadini romani.