Terremoto Croazia, scossa a Sud/Est di Petrinja e Sisak | DATI e MAPPE

Scossa di terremoto questa mattina in Croazia, a pochi km a Sud/Est dalle località di Petrinja e Sisak, tristemente note per potente sisma che le ha sconvolte il 29 dicembre 2020. L’INGV riporta un sisma magnitudo ML 3.5, avvenuto alle 05:46 ad una profondità di 15 km. Non risultano al momento danni a persone o cose. I terremoti in Croazia si verificano principalmente a causa della complessa interazione tra la placca tettonica africana e quella euroasiatica. Nello specifico, la piccola microplacca Adriatica si sposta verso Nord/Est, scontrandosi e incuneandosi sotto le Alpi Dinariche. Questo movimento comprime la crosta terrestre, accumulando un’enorme quantità di energia elastica nelle rocce lungo le faglie. Quando la resistenza delle rocce viene superata, avviene una rottura improvvisa che libera l’energia sotto forma di onde sismiche. La zona costiera e quella centrale risultano le più attive poiché assorbono direttamente le spinte tettoniche derivanti da questo millenario scontro geologico.