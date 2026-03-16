Terremoto Grecia, doppia scossa a Sud di Creta | DATI e MAPPE

Due scosse di terremoto vengono riportate dall’INGV in questa mattinata di lunedì 16 marzo al largo dell’isola greca di Creta. L’Istituto riporta un sisma magnitudo 4.8 avvenuto alle 07:46 ed un evento magnitudo 4.5 registrato alle 09:36. L’ipocentro è stato localizzato tra 12 e 17 km di profondità, mentre l’epicentro a Sud dell’isola. Non si segnalano danni a persone o cose. I terremoti a Sud di Creta si verificano principalmente a causa della collisione tra la placca africana e quella eurasiatica. In questa zona, chiamata Arco Ellenico, la placca africana scivola sotto quella europea attraverso un processo geologico noto come subduzione. Mentre scende nel mantello terrestre, l’attrito tra le enormi masse rocciose accumula un’immensa quantità di energia elastica. Quando le rocce superano il limite di resistenza, si fratturano improvvisamente liberando tale energia sotto forma di onde sismiche. Questo dinamismo crostale rende l’area una delle più attive e pericolose dell’intero Mar Mediterraneo.