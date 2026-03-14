Terremoto Grecia, scossa davanti alla costa meridionale di Creta | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto si è verificata in Grecia alle 18:21 (le 17:21 italiane) di oggi, sabato 14 marzo. I sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 4.9, avvenuta nelle acque davanti alla costa meridionale di Creta. L’evento è avvenuto ad una profondità di 15km. Al momento, non sono segnalati danni a persone o cose.