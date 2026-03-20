Terremoto in Grecia, scossa colpisce l’Epiro | DATI e MAPPE

Questa mattina, alle 10:05ora italiana, la terra ha tremato con intensità nella regione nordoccidentale della Grecia. Un sisma di magnitudo mb 4.9 è stato registrato dalla rete INGV, con epicentro localizzato nel settore terrestre dell’Epiro. Secondo i dati tecnici, l’ipocentro è stato individuato a una profondità di 18 km. Si è trattato quindi di un terremoto crostale: una tipologia di evento che, data la relativa vicinanza alla superficie, tende a essere distintamente avvertito dalla popolazione locale e nelle aree limitrofe, incluse alcune zone della vicina Albania e delle isole ioniche. Al momento non si segnalano danni.

La dinamica geologica del Nord/Ovest

La sismicità del settore nordoccidentale della Grecia non è un fenomeno casuale, ma il risultato di una complessa architettura tettonica. A differenza della Grecia meridionale, dove domina il fenomeno della subduzione (la placca africana che scorre sotto quella euroasiatica), nel Nord/Ovest la situazione è dominata dalla collisione continentale. Qui, la microplacca Adriatica spinge direttamente contro il blocco greco-balcanico. Questo “scontro” frontale comprime la crosta terrestre, sollevando le catene montuose circostanti e accumulando nel tempo una quantità enorme di energia elastica.

Questa costante compressione si manifesta attraverso numerose faglie di sovrascorrimento, fratture dove enormi blocchi di roccia scivolano gli uni sopra gli altri per scaricare la pressione accumulata. La dinamica regionale è ulteriormente complicata dalla vicinanza alla Faglia di Cefalonia, una profonda cicatrice crostale situata poco più a Sud/Ovest, dove le placche scorrono lateralmente. Le tensioni prodotte da questo scorrimento si ripercuotono spesso sulle strutture interne del continente, attivando faglie secondarie come quella che ha generato il sisma odierno. La profondità di 18 km conferma che la rottura è avvenuta nella crosta superiore, una profondità tipica per i meccanismi di compressione che caratterizzano l’Epiro.