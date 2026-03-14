Terremoto Isole Eolie, paura nel Messinese: scossa avvertita sulla costa tirrenica

Una scossa di terremoto è stata registrata nel tardo pomeriggio nell’area delle Isole Eolie, avvertita nel territorio della provincia di Messina. Secondo le prime rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma si è verificato intorno alle ore 19:25 con una magnitudo di 3.7 ad una profondità di 20 km. La scossa è stata avvertita chiaramente in gran parte della fascia tirrenica del Messinese. Diverse segnalazioni sono arrivate dai cittadini di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Capo d’Orlando, dove molte persone hanno percepito il movimento tellurico.

Il sisma è stato avvertito anche a Messina e in diverse località della costa tirrenica, arrivando fino alla zona di Cefalù. Non si registrano al momento danni a persone o cose, ma la scossa ha provocato paura tra i residenti, soprattutto nelle aree più vicine all’epicentro.