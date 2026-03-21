Terremoto nel Pacifico, forte scossa nelle isole Vanuatu | DATI e MAPPE

Forte scossa nel Pacifico sud-occidentale: un terremoto magnitudo Mwp 5.9 è stato registrato alle ore 14:21 ora locale nella regione delle Vanuatu. Come riporta l’INGV, l’evento si è verificato mentre in Italia erano le 04:21, ad una profondità di circa 55 km, classificandosi quindi come un sisma a media profondità. Al momento non si segnalano danni gravi o vittime, ma il fenomeno rientra in una sequenza sismica tipica di questa regione. Le isole Vanuatu si trovano lungo una delle zone più dinamiche della crosta terrestre: la cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico. Qui le placche tettoniche si incontrano e interagiscono costantemente. In particolare, la placca australiana scivola sotto quella del Pacifico in un processo chiamato subduzione. Questo movimento accumula enormi quantità di energia elastica nelle rocce.

Quando lo stress supera la resistenza dei materiali, l’energia viene rilasciata improvvisamente sotto forma di onde sismiche: è ciò che percepiamo come terremoto. La profondità di 55 km indica che il sisma si è originato all’interno della placca in subduzione. Queste caratteristiche rendono l’area di Vanuatu una delle più sismicamente attive al mondo, con frequenti terremoti anche di forte intensità. Nonostante ciò, la popolazione locale convive da tempo con questo rischio, grazie a sistemi di monitoraggio sempre più avanzati e a una crescente cultura della prevenzione.