Terremoto nel Tirreno, al largo di Trapani | DATI e MAPPE

Scossa di terremoto nella notte nel Tirreno Meridionale, a Nord/Ovest delle coste di Trapani. L’INGV riporta un sisma magnitudo ML 3.0, avvenuto alle 02:47 ad una profondità di 27 km. I terremoti nel Tirreno meridionale, in particolare al largo di Trapani, sono il risultato della complessa interazione tra la placca africana e quella euroasiatica. Quest’area funge da cerniera tettonica dove la litosfera africana si flette e scivola sotto quella europea attraverso un processo chiamato subduzione. La compressione generata da questo scontro accumula un’enorme energia elastica nelle rocce profonde. Quando la resistenza dei materiali rocciosi viene superata, avviene una rottura improvvisa lungo sistemi di faglie attive. Questo rilascio istantaneo di energia si propaga sotto forma di onde sismiche, manifestandosi in superficie come vibrazioni del suolo.