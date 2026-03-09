Terremoto scuote la Puglia, epicentro nel Gargano | DATI e MAPPE

Scossa di terremoto nella notte in Puglia, nel Gargano. L’INGV riporta un sisma magnitudo ML 3.2, con epicentro localizzato a 5 km Est da Vico del Gargano (FG). Il sisma è avvenuto alle 01:28, e l’ipocentro è stato rilevato ad una profondità di 35 km. L’evento è stato nettamente avvertito dalla popolazione di San Giovanni Rotondo, Vieste, Rodi Garganico, Manfredonia, Apricena, Monte Sant’Angelo, Carpino, Peschici, Ischitella e Benevento (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”). Non si al momento hanno segnalazioni di danni a persone o cose.