Terremoto Sicilia, verifiche Anas sulla rete stradale del Catanese

Dopo la forte scossa di terremoto che ha interessato l’area del Catanese, Anas ha attivato i protocolli e le procedure previste per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione. In particolare, il personale Anas ha svolto specifici controlli in corrispondenza di ponti e sovrappassi presenti lungo lo sviluppo della Statale 284 e della Statale 121, ricadenti nei territori comunali di Paternò, Santa Maria di Licodia, Biancavilla e Adrano. Anas precisa che le attività di controllo “sono tuttora in corso di svolgimento”. Le verifiche non hanno evidenziato anomalie o danni strutturali mentre la circolazione è sempre stata regolarmente garantita su tutte le arterie “grazie alla prima fase di controllo eseguita dal personale preposto alla sorveglianza stradale“.