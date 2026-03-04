Terremoto USA, forte scossa alle Isole Rat | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto ha colpito le Isole Rat, parte dell’arcipelago delle Aleutine, negli Stati Uniti, alle 7:54 locali (le 18:54 italiane) di oggi, mercoledì 4 marzo. I sismografi hanno registrato un sisma di magnitudo 6.4, con epicentro nel Mare di Bering e profondità di 10km. Le autorità comunicano che non è atteso uno tsunami da questa scossa.