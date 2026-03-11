Thales lancia SkyDefender: la cupola di difesa aerea e missilistica con Intelligenza Artificiale

In un’era caratterizzata da minacce sempre più rapide e imprevedibili, dai droni ai missili ipersonici, Thales introduce una svolta tecnologica nel settore della sicurezza: nasce SkyDefender. Si tratta di una cupola di difesa aerea e missilistica integrata, progettata per offrire una protezione completa e multidominio – terra, mare, cielo e spazio – su scala globale. Il cuore pulsante di SkyDefender è l’integrazione tra cybersecurity e Intelligenza Artificiale, potenziata tramite l’acceleratore cortAIx. Questa combinazione permette al sistema di anticipare e contrastare proattivamente attacchi complessi, garantendo una superiorità operativa senza precedenti.

La protezione offerta è stratificata su più livelli:

Corto raggio: il sistema ForceShield crea una bolla di sicurezza attorno a siti sensibili contro minacce immediate come i droni;

il sistema crea una bolla di sicurezza attorno a siti sensibili contro minacce immediate come i droni; Medio raggio: grazie al SAMP-T NG (1) e al radar Ground Fire , la difesa si estende fino a 150 km con una copertura a 360°;

grazie al (1) e al radar , la difesa si estende fino a 150 km con una copertura a 360°; Lungo raggio e Spazio: qui Thales segna la differenza. I radar SMART-L e UHF possono rilevare minacce fino a 000 km, mentre i satelliti di Thales Alenia Space garantiscono un’allerta precoce dallo spazio, individuando i lanci missilistici prima ancora che entrino nel raggio dei radar terrestri.

Tutto il sistema è gestito tramite il comando e controllo (C2) SkyView, che assicura la piena interoperabilità con le piattaforme NATO. Grazie a un’architettura aperta e modulare, SkyDefender non solo si integra con le tecnologie già esistenti (legacy), ma è pronto a evolversi insieme alle sfide del futuro.

“Con SkyDefender Thales è orgogliosa di contribuire alla sovranità delle nostre nazioni, con una cupola di difesa aerea e missilistica basata sulle tecnologie più avanzate, dalla protezione anti-drone alle capacità di allerta precoce. Con SkyDefender, Thales offre un sistema collaudato, facile da integrare e già disponibile, confermando la nostra posizione come partner di fiducia e di lungo periodo per le forze armate“, ha dichiarato Hervé Dammann, Vicepresidente Esecutivo, Sistemi Terrestri e Aerei, Thales.

1 Il programma SAMP/T NG è supervisionato dall’Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement (OCCAR). Eurosam, una joint venture tra Thales e MBDA, è l’appaltatore principale dell’intero sistema.

Thales, tecnologie avanzate

Thales (Euronext Paris: HO) è un leader globale nelle tecnologie avanzate per i settori della Difesa, Aerospaziale e Cyber & Digital. Il suo portafoglio di prodotti e servizi innovativi aiuta ad affrontare diverse sfide importanti: sovranità, sicurezza, sostenibilità e inclusione. Il Gruppo destina 4,5 miliardi di euro all’anno in Ricerca e Sviluppo in aree chiave, in particolare per ambienti critici, come Intelligenza Artificiale, Cybersecurity, Quantum e tecnologie Cloud. Thales conta più di 85.000 dipendenti in 65 paesi. Nel 2025, il Gruppo ha generato vendite di €22,1 miliardi.