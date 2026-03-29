Tragedia in Austria, morto sciatore italiano travolto da valanga

Valanga nello Zillertal: inutile l’intervento dei soccorsi, ferito il compagno di escursione

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Uno sciatore italiano di 41 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri in Austria, mentre praticava fuoripista nella zona di Hochfügen, nella valle dello Zillertal. L’uomo è stato travolto da una valanga durante la discesa dalla vetta dell’Hoher Marchkopf: il distacco si è verificato circa 100 metri sotto la cima. A dare l’allarme è stato il compagno di escursione, un 36enne rimasto ferito a una mano dopo essere stato parzialmente coinvolto dalla massa nevosa, che si estendeva su un fronte di circa 250 metri. Sul posto sono intervenuti 2 elicotteri e le squadre del soccorso alpino. Il corpo dello sciatore è stato individuato sotto circa 1,6 metri di neve. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato morto sul posto. Al momento dell’incidente, il pericolo valanghe nella zona era classificato di livello 3 su una scala da 1 a 5.

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