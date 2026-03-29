Tragedia in Austria, morto sciatore italiano travolto da valanga

Uno sciatore italiano di 41 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri in Austria, mentre praticava fuoripista nella zona di Hochfügen, nella valle dello Zillertal. L’uomo è stato travolto da una valanga durante la discesa dalla vetta dell’Hoher Marchkopf: il distacco si è verificato circa 100 metri sotto la cima. A dare l’allarme è stato il compagno di escursione, un 36enne rimasto ferito a una mano dopo essere stato parzialmente coinvolto dalla massa nevosa, che si estendeva su un fronte di circa 250 metri. Sul posto sono intervenuti 2 elicotteri e le squadre del soccorso alpino. Il corpo dello sciatore è stato individuato sotto circa 1,6 metri di neve. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato morto sul posto. Al momento dell’incidente, il pericolo valanghe nella zona era classificato di livello 3 su una scala da 1 a 5.