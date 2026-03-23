Tragedia in Colombia: precipita un aereo militare con 100 soldati a bordo | VIDEO

Un aereo da trasporto Hercules dell’Aeronautica Militare della Colombia è precipitato oggi poco dopo il decollo in una zona rurale del Dipartimento di Putumayo nei pressi della località di Puerto Leguízamo. Lo conferma un post sui social del Ministro della Difesa Pedro Sanchez. “Con profondo dolore, comunico che un aereo Hercules dell’Aeronautica Militare Colombiana è stato coinvolto in un tragico incidente durante il decollo da Puerto Leguízamo (Putumayo), mentre trasportava truppe delle Forze Armate“. Secondo le prime informazioni dei media, al momento dell’incidente l’aereo trasportava a bordo oltre 100 soldati.

Sanchez ha sottolineato che “unità militari sono già sul posto” e ha confermato l’esistenza di “vittime“, anche se ha chiarito che “né il numero né le cause dell’incidente sono ancora state accertate con precisione”. “Sono stati attivati tutti i protocolli di assistenza alle vittime e alle loro famiglie, così come l’indagine in corso”, ha aggiunto il Ministro, che nel messaggio esprime le condoglianze alle famiglie delle persone colpite, esortando tutti ad “astenersi da speculazioni fino a quando non saranno disponibili informazioni ufficiali”. “Questo è un evento profondamente doloroso per il Paese. Che le nostre preghiere possano accompagnarli e alleviare, almeno in parte, la loro sofferenza“, conclude il messaggio del Ministro.