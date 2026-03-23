Tragedia nel calcio, è morto Santiago Castrillón: il colombiano colpito da malore in campo

Il club Millonarios ha confermato la morte di Santiago Castrillón, calciatore della categoria Sub-20, che lo scorso sabato, durante un incontro di calcio contro il Santa Fe, si era sentito male improvvisamente sul campo. La notizia ha scosso profondamente non solo i tifosi di Millonarios, ma anche l’intero mondo del calcio colombiano. Castrillón, un giovane talento di soli 18 anni, aveva già ricevuto una convocazione nella squadra professionista di Millonarios sotto la guida dell’ex allenatore Hernán Torres. La sua morte ha lasciato una grande tristezza in tutto il paese. Il club ha reso noto che, subito dopo il malore, Castrillón era stato soccorso dai medici presenti allo stadio e trasportato d’urgenza all’ospedale La Colina, nel nord di Bogotá.

Lì è stato ricoverato in terapia intensiva, dove specialisti cardiovascolari hanno fatto ogni tentativo per salvarlo. Nonostante gli sforzi dei medici, il giovane calciatore non ce l’ha fatta. Questo tragico evento ha colpito profondamente la comunità calcistica, che si è stretta attorno alla famiglia di Castrillón in un momento tanto doloroso.

Il messaggio di Millonarios e la reazione del calcio colombiano

Nel comunicato ufficiale, Millonarios ha espresso il suo profondo dolore per la morte di Santiago, definendolo non solo un calciatore di talento, ma anche una persona che viveva il calcio con passione e sorriso. “Il cuore blu è rotto. Oggi, il calcio si ferma. Santiago non giocava solo a calcio, lo viveva con ogni fibra del suo essere”, ha scritto il club nella sua dichiarazione. Il messaggio si è concluso con un sentito addio al giovane, un tributo alla sua forza di volontà e al suo amore per il gioco.

In una manifestazione di solidarietà, anche la squadra rivale, l’Independiente Santa Fe, ha mostrato il suo sostegno. Il club ha pubblicato un video sui social in cui sia i giocatori di Santa Fe che quelli di Millonarios si univano in preghiera per la salute di Castrillón, dimostrando che il calcio, in momenti di dolore, può diventare uno strumento di unità. La società rossa ha inviato un messaggio di incoraggiamento per una pronta guarigione, dimostrando come il calcio possa andare oltre la rivalità sul campo, unendo i cuori dei tifosi e degli sportivi in momenti di difficoltà.

Il lutto e la memoria di Santiago Castrillón

I tifosi di Millonarios e quelli di Santa Fe hanno ricordato Santiago Castrillón come un ragazzo che, nonostante la giovane età, aveva già conquistato il cuore di tutti con la sua dedizione e il suo sorriso contagioso. La sua morte ha sollevato interrogativi sulle condizioni di salute degli atleti, ma anche un forte messaggio di come, a volte, la vita possa cambiare in un istante. Santiago, che aveva tanto da offrire nel calcio, è stato ricordato non solo per il suo talento, ma anche per la sua umanità, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva.